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Teknoloji Redmi Note 9 5G tek şarjla 5 gün kullanılabilecek
Teknoloji

Redmi Note 9 5G tek şarjla 5 gün kullanılabilecek

Redmi'nin kurumsal başkanı Lu Weibing, yarın tanıtılacak yeni akıllı telefon modeli Redmi Note 5G'nin tek şarjla kullanıcılara 4-5 güne kadar kullanım imkanı sunacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 20:26:00 -
Redmi Note 9 5G tek şarjla 5 gün kullanılabilecek

Xiaomi destekli akıllı telefon üreticisi Redmi, yarın duyurulacak yeni akıllı telefon modeli Redmi Note 5G ile ilgili iddialı bir açıklamada bulundu. Şirketin kurumsal başkanı Lu Weibing, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yeni telefonun tek şarjla kullanıcılara 4-5 güne kadar kullanım imkanı sunacağını belirtti.

Weibing, telefonu 24 saat boyunca normal performans modunda kullandığını ve bataryanın sadece yüzde 24 azaldığını ifade etti.

Gücünü Snapdragon 750G işlemciden alacak telefonda 6.000 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor.

Redmi Note 9 5G fiyatı

Yarın tanıtılacak Redmi Note 9 5G'nin başlangıç satış fiyatı 150 dolar olarak belirlendi. Yeni telefonun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.

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