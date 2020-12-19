Red'li olmak isteyenlere "Vodafone Red’le Mücbir Sebepler"e özel 50 TL indirim

İSTANBUL (AA) - Vodafone, altıncı haftasına giren "Vodafone Red’le Mücbir Sebepler" kapsamında kullanıcılarına özel indirimler sunmaya devam ediyor.

Vodafone'den yapılan açıklamaya göre, Vodafone Red, Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş’ın sevilen Instagram canlı yayını "Vodafone Red’le Mücbir Sebepler" sponsorluğu kapsamında kazandıran kampanyaları tanıtmaya devam ediyor.

Red’li olmak isteyenler için çok özel bir teklif geliştiren Vodafone, "Vodafone Red’le Mücbir Sebepler" için oluşturulan http://vftr.co/redlemucbirsebepler linkinden başvuru yapan yeni müşterilere ilk 3 ay 50 TL indirimle ayda 39 TL’den başlayan fiyatlarla Red tarifelerinden yararlanma imkânı sunuyor. 20 Aralık saat 23:59’a kadar geçerli olan kampanya sayesinde, kullanıcılara hesaplı fiyatlarla Red dünyasının ayrıcalıklı kapıları açılıyor.

Vodafone Red, müşterilerine pek çok ayrıcalık sunuyor. Vodafone TV servisini 12 ay ücretsiz kullanabilen Red’li müşteriler, Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası içinde indirimli antikor testinden ücretsiz araç yıkamaya ve Yemeksepeti’nde indirimli menülere kadar birçok fırsattan yararlanabiliyor. Ayrıca, YouTube, WhatsApp, Instagram gibi en popüler uygulamaları sınırsız kullanabiliyorlar.











