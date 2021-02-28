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Dünya "Reddediyoruz" diyen İranlı Büyükelçiden skandal Türkiye çıkışı
Dünya

"Reddediyoruz" diyen İranlı Büyükelçiden skandal Türkiye çıkışı

İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, "Irak'a askeri müdahaleyi reddediyoruz ve Türk güçleri tehdit oluşturmamalı veya Irak topraklarını ihlal etmemeli. Türkiye'nin bu konuda tehdit etmesi veya karar vermesiyle bir ilgisi yok. Bu nedenle Türkiye'den ya da herhangi bir taraftan bir tehdidi reddediyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 09:58:00 -
"Reddediyoruz" diyen İranlı Büyükelçiden skandal Türkiye çıkışı

İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, "Irak'a askeri müdahaleyi reddediyoruz ve Türk güçleri tehdit oluşturmamalı veya Irak topraklarını ihlal etmemeli." dedi.

"Sincar'ın Türkiye ile ne ilgisi var?" diyen Mescidi, "Bu bir iç mesele ve Iraklıların kendileri bu meseleyi çözmesi gerekiyor. Türkiye'nin bu konuda tehdit etmesi veya karar vermesiyle bir ilgisi yok. Bu nedenle Türkiye'den ya da herhangi bir taraftan bir tehdidi reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk elçiden tokat gibi cevap

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi'nin Türkiye aleyhindeki ifadelerine tepki göstererek, Irak'ın sınırlarına saygı gösterilmesine ilişkin ders verecek en son kişinin Mescidi olduğunu belirtti.

Yıldız, İran Büyükelçisinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına karşı açıklamasına sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

Büyükelçi, "Türkiye'ye, Irak'ın sınırlarına saygı gösterilmesine dair ders verecek en son şahsın İran'ın Büyükelçisi olması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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