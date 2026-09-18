Red Bull Wings Cup Özel Kutuları Satış Noktalarında

Red Bull Wings Cup için hazırlanan özel tasarım kutular raflarda yerini aldı. Red Bull Wings Cup özel kutularının üzerindeki QR kodunu okutan tüketiciler, EA Sports FC içinde kullanılabilecek özel oyun içi içeriklere sahip olabilecek.



EA Sports FC 27, Dünya Lansmanından Bir Hafta Önce Gaming İstanbul’da



Red Bull Wings Cup’ın turnuva ayağı, bugün Gaming İstanbul’da başlayacak. Oyunseverler, 25 Eylül’de dünya genelinde piyasaya çıkacak EA Sports FC 27’yi lansmandan bir hafta önce Gaming İstanbul’da deneyimleme fırsatı yakalayacak.





Gaming İstanbul kapsamında düzenlenecek Wild Card turnuvasının kazananı, Red Bull Wings Cup Türkiye Finali’ne doğrudan katılma hakkı elde edecek. Gaming İstanbul’un yanı sıra Papara ve FutHouse’ta da iki ayrı Wild Card turnuvası düzenlenecek.



16 Oyuncu Türkiye Finali’nde Mücadele Edecek



Red Bull Wings Cup; Üniversite Ligi, Open League ve Wild Card turnuvalarından oluşacak. Üniversite Ligi’nden yedi, Open League’den altı ve Wild Card turnuvalarından üç oyuncu olmak üzere toplam 16 finalist belirlenecek.





Finalistler, Red Bull Wings Cup Türkiye Finali’nde Türkiye şampiyonluğu için mücadele edecek.



Red Bull Wings Cup, Samsung, itopya ve Gladsos’un desteğiyle oyunseverleri Türkiye genelinde düzenlenecek turnuvalarda bir araya getirecek. Red Bull Wings Cup turnuvaları ve etkinlik programına ilişkin ayrıntılı bilgiye https://www.redbull.com/tr-tr/events/red-bull-wings-cup-turkiye linki üzerinden ulaşılabilir.