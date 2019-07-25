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Red Bull Uçuş Günü için geri sayım başladı

Red Bull Uçuş Günü’nü geri sayım başladı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 11:02
Red Bull Uçuş Günü için geri sayım başladı

Red Bull Uçuş Günü’nü geri sayım başladı. Organizasyon, 4 Ağustos Pazar günü saat 11.00’da Caddebostan Plajı’nda yüzbinlerce izleyiciyle gerçekleştirilecek.


Tüm dünyada büyük ilgi gören Red Bull Uçuş Günü, 4 Ağustos Pazar günü saat 11.00’da düzenlenecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliği ile düzenlenen etkinlikte, birbirinden kreatif el yapımı uçuş aracına sahip 40 cesur takım, uçabildiği kadar uçacak. Yüzbinlerce katılımcının yerinde ücretsiz olarak izleyebileceği Red Bull Uçuş Günü, Caddebostan Plajı’nı rengarenk boyayacak.


Burcu Esmersoy sunacak, 8 kişilik jüri karar verecek


Dörder kişilik takımların kendi tasarladıkları birbirinden kreatif el yapımı uçuş araçlarıyla 6 metre yüksekliğindeki rampadan suya atlayarak uçabildikleri kadar uçmaya çalıştıkları etkinlikte, şampiyonu 8 kişiden oluşan bir jüri belirleyecek. Burcu Esmersoy ve Emre Karayel’in yerinden yapacakları sunumla, büyük bir kalabalığın ücretsiz takip edeceği etkinlikte birinciyi belirleyecek jüride şu isimler yer alıyor: Güzel sunucu Müge Boz, başarılı oyuncu İbrahim Selim, Çukur dizisindeki rolüyle beğeni toplayan İlayda Alişan, profesyonel pilot Yağmur Sarıoğlu, Survivor şampiyonu Ogeday Girişken ve havacılık dünyasının yakından tanıdığı uçak mühendisi Muhammed Yılmaz ve Red Bull sporcuları Ayşe Begüm Onbaşı ile Kübra Dağlı.


Son olarak 2013 yılında İstanbul’a uğrayan Red Bull Uçuş Günü, 140 bin kişiyi Caddebostan Sahili’nde buluşturmuş, Angara Bird isimli takım birinciliği 30 metre ile Türkiye rekorunu kırarak elde etmişti. Dünya çapında birçok önemli şehirde kreatif, cesur ve eğlenceli uçuş tutkunlarını bir araya getiren Red Bull Uçuş Günü, bu kez 4 Ağustos Pazar günü saat 11.00’da Caddebostan Plajı’nda herkesin ücretsiz katılımına açık olacak.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 11:02
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