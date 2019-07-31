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"Red Bull Reign Dünya Finali’nde Hercules’e güveniyorum"

Sokak basketbolunun heyecanını yaşatmak için Red Bull ile Türkiye Basketbol Federasyonu’nun birlikte düzenlediği TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu 6.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:55
"Red Bull Reign Dünya Finali’nde Hercules’e güveniyorum"

Sokak basketbolunun heyecanını yaşatmak için Red Bull ile Türkiye Basketbol Federasyonu’nun birlikte düzenlediği TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu 6.5 saatlik bir meydan okumaya sahne olurken finalde rakibi Petkimspor’u 13-10’luk sonuçla yenen Hercules, Türkiye şampiyonu oldu. 3x3 basketbolun Türkiye’deki en büyük organizasyonu için Türkiye Basketbol Federasyonu CEO’su Ömer Onan, "Çok güzel bir final organizasyonunu geride bıraktık. 3x3 basketbol bizim için önemli bir branş. Artık olimpik bir dal olduğu için de önemi daha da artıyor. TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu’nda emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum" dedi.



Son zamanlarda en çok ilgi gören sporlardan olan ve 2020 Tokyo Olimpiyatları takvimine de girmeyi başaran 3x3 basketbolun Türkiye’deki en büyük organizasyonu TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu’nda 2019 sezonu Türkiye finaliyle sona erdi. 5 şehirde gerçekleştirilen elemeler sonunda belirlenen 12 takım Antalya’da birbirlerine meydan okurken 6.5 saatlik final sonunda şampiyon olan Hercules, Kanada’nın Toronto şehrinde düzenlenecek Red Bull Reign Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil etme hakkına sahip oldu.



Oldukça başarılı geçen bu organizasyon hakkında konuşan Türkiye Basketbol Federasyonu CEO’su Ömer Onan, 3x3 basketboluna çok önem verdiklerini belirtip "Bunun meyvelerini Moğolistan’da düzenlenen 18 Yaş Altı Dünya Kupası’nda elde ettiğimiz ikincilikle de almış olduk. Bu anlamda, Red Bull’un ortaklığı ile düzenlediğimiz TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu da bizim için çok kıymetli bir organizasyon. Heyecan verici, dinamik ve yenilikçi formatıyla bu tur hem 3x3 basketbolun bilinirliğini artırıyor hem de bu formatın keyfini seyircilerle buluşturuyor" ifadelerini kullandı.



TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu sayesinde ülkemizdeki birçok noktada basketbolseverle buluştuklarına dikkat çeken Onan, "İki kategoride de birçok güzel maç izledik. Final günü bin 500’ün üzerinde seyirci, maçları Antalya’da, yerinde takip etti ve TBF’nin YouTube hesabından da bu maçlar canlı yayınladı. Sezon boyunca hem gösterilen ilgiden hem de saha içinde ortaya koyulan performanslardan biz çok memnun kaldık. Bütün takımlar kaliteli sporculardan oluşuyor. Dolayısıyla sezon boyunca oynanan maçlar büyük mücadelelere sahne oldu ve keyifli bir sezonu geride bıraktık" diye konuştu.



"Çok güzel bir organizasyonu geride bıraktık"


2019 TBF 3x3 Red Bull Reign şampiyonu Hercules’in 2017’de de aynı başarıyı yakaladığını söyleyen TBF Ceo’su Onan, "Öncelikle çok güzel bir final organizasyonunu geride bıraktık. Sezon boyunca yaşanan heyecanın zirve gününde Hercules zafere ulaştı. Aldıkları sonuç aylar süren çalışmalarının bir karşılığı. İki sene önce dünya finali tecrübesi yaşadıkları için bu sene Kanada’daki Dünya Finali’ne daha bilinçli gidecekler. Red Bull Reign Dünya Finali’nin formatı, TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu’ndan biraz daha farklı ancak Hercules’in o turnuvaya da uyum sağlayıp bizi en iyi şekilde temsil edeceğine eminim" ifadelerini kullandı.



"Red Bull’la çalışmaktan dolayı mutluyuz"


Her geçen gün daha da popülerleşen ve Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları takvimine de girmeyi başaran 33 basketbolun Türkiye’deki en büyük organizasyonu TBF 33 Red Bull Reign Basketbol Turu’nu 2017’den bu yana Red Bull ile birlikte düzenlemekten mutlu olduklarını dile getiren Ömer Onan, "Red Bull’un bu spora destek vermesi ve ortaya böyle başarılı bir organizasyon çıkıyor olması bizleri çok mutlu ediyor. TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu’nda emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. 3x3 basketbol bizim için önemli bir branş. Artık olimpik bir dal olduğu için de önemi daha da artıyor. TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu’nu yetkililerimiz yakından takip etti ve gerekli çalışmalar yapıldı. Tabii ki milli oyuncu havuzumu geliştirebilmek, bu turdan isimleri Milli Takımlarımıza kazandırabilmek turnuvadan elde edebileceğimiz en büyük kazanımlardan biri olur" dedi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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