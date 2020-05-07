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Ekonomi

Red Bull M.E.O.’da dünya finali zamanı

Yeniakit Publisher
2020-05-07 14:41:51 -
Red Bull M.E.O.’da dünya finali zamanı

İSTANBUL (AA) - Dünyanın en rekabetçi mobil oyun arenalarından Red Bull M.E.O. en iyiyi bulma yolunda son aşamaya geldi.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri’nde 30 farklı ülkeden mobil espor oyuncuları Clash Royale, Brawl Stars ve Hearthstone’da şampiyon olmak için ekranların başına geçecek.

Son 2 sezonun Türkiye şampiyonu Tunahan "Usta" Türkoğlu’nun da mücadele edeceği Clash Royale ve Brawl Stars finali 10 Mayıs’ta, Heartstone finali ise 11 Mayıs’ta çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Büyük mücadeleye sahne olacak turnuva "Twitch.tv/RedBullTR" adresinden canlı yayınlanacak.

Geçtiğimiz senenin Red Bull M.E.O Clash Royale Dünya şampiyonu Liam "ThunderStruck" McCarron’ın da içinde bulunduğu 30 farklı ülkeden mobil espor oyuncusu Clash Royale, Brawl Stars ve Hearthstone’da şampiyonluk için ekranların başına geçecek.

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