  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Pakdemirli, 60 bin dekar alanı suya kavuşturacak projenin açılışını yaptı

TOKİ’den 81 ilde 154 millet bahçesi

Tarihte Bugün: 22 Mayıs | Nene Hatun'un ölüm yıl dönümü!

Enflasyonda hedef yüzde 5

Haziran öncesi gözler Albayrak’ta
için kalan
Aktüel

Red Bull Chess Masters'ta finalistler belli olacak

Bu sene ilk kez hem elemelerin hem de finallerin tamamen çevrimiçi olduğu satranç turnuvasında büyük finale katılacak son 8 isimi belirleyecek eleme, 23 Mayıs Cumartesi günü oynanacak

Yeniakit Publisher
2020-05-22 12:16:55 -
Red Bull Chess Masters'ta finalistler belli olacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull'un ortaklaşa düzenlediği Red Bull Chess Masters!da 3'üncü sezonun son finalistleri 23 Mayıs'ta gerçekleştirilecek eleme ile belli olacak.

Red Bull açıklamasına göre, farklı formatıyla dikkati çeken ve Türkiye’nin iyi oyuncularını bir araya getiren satranç turnuvası Red Bull Chess Masters’da 3. sezon heyecanda sona doğru geliniyor. 16-70 yaş arasındaki lisanslı satranç oyuncularının mücadele ettikleri Red Bull Chess Masters’da final masasında yer alacak son finalistler, son eleme maçlarıyla belirlenecek.

Bu sene ilk kez hem elemelerin hem de finallerin tamamen çevrimiçi olduğu turnuvada büyük finale katılacak son 8 isimi belirleyecek eleme, 23 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Elemeler sonrasında ise Türkiye'nin en iyi kadın oyuncusunu belirleyecek Red Bull Chess Masters Kadınlar Finali 30 Mayıs’ta, en iyi erkek oyuncuyu belirleyecek Açık Kategori Finali ise 31 Mayıs’ta gerçekleştirilecek.

Red Bull Chess Masters’da tüm elemeler ve finaller, chess24 Türkçe youtube kanalı üzerinden, Emre Hasgüleç ve Sabri Can Onay Yontar’ın sunumuyla saat 20.00’de canlı yayınlanacak.

- Red Bull Chess Masters hakkında

Red Bull Chess Masters’ta elemeler ve final "yıldırım satranç"’ formatında oynanacak.

Satranç sporunun daha rekabetçi ve kapsayıcı bir formatta deneyimlenmesine fırsat vermeyi hedeflyene turnuvada, her elemede en yüksek puanları toplayan 4 kadın, 4 de erkek oyuncu finale yükselecek.

Red Bull Chess Masters’da şampiyon çevrimiçi ve ayrı günlerde oynanacak kadınlar ve açık kategori finalleri ile belli olacak.





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı