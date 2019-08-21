0553 313 94 23

Red Bull Car Park Drift Dünya Finaline 10 gün kaldı

Ülke finalleri sonunda belirlenen 11 pilotun yanı sıra Wild Card’lar ile finale adını yazdıran 7 pilot, 1 Eylül 2019 tarihinde İBB Maltepe Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilecek Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’nde driftin en iyisi olmak için mücadele edecek

21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:31
Red Bull Car Park Drift Dünya Finaline 10 gün kaldı

İSTANBUL(AA) - Dünyanın en iyi drift pilotunun belli olacağı Red Bull Car Park Drift Dünya Finali için heyecan artmaya başladı. Kuveyt’te 1 Şubat’ta elemelerle başlayan Red Bull Car Park Drift 2019’un Dünya şampiyonu İstanbul’da belli olacak.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, ülke finalleri sonunda belirlenen 11 pilotun yanı sıra Wild Card’lar ile finale adını yazdıran 7 pilot, 1 Eylül 2019 tarihinde İBB Maltepe Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilecek Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’nde driftin en iyisi olmak için mücadele edecek.

Kuveyt, Mısır, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Cezayir, Mauritus, Tunus, Fas, Gürcistan, Türkiye ve Ürdün’de yapılan ülke finalleri sonunda belirlenen, aralarında yavru vatan Kuzey Kıbrıs’tan da olan 17 farklı milletten, birbirinden yetenekli 18 yarışçının büyük bir rekabet içerisinde geçecek zirve mücadelesi büyük heyecana sahne olacak.

Dünyanın dört bir yanından gelen en iyi drift pilotlarının hünerlerini sergileyeceği yarışta, Türkiye’yi, ülke elemesini ilk üç sırada bitiren Fahimreza Keykhosravi, Ali İnal ve İbrahim Yücebaş temsil edecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden İbrahim Yücebaş da bu mücadele yer alacak. Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’nde drift sporunun usta ismi dünyaca ünlü Red Bull sporcusu Abdo Feghali de drift tutkunlarına unutulmaz bir gösteri yapacak.

- Efsaneler jüri koltuğunda

2019 yılında Dünyanın en iyi drift pilotunu belirleyecek jüride ise drift dünyasının efsaneleri, Red Bull sporcuları Michael Whiddett nam-ı diğer Mad Mike ve Aleksander Grinchuk, Fransız drift pilotu Nicolas Dufour ve 2017 Avrupa Ralli Kupası’nın yanı sıra beş kez de Türkiye Ralli Şampiyonu olan Red Bull sporcusu Yağız Avcı yer alacak.
Efsanevi isimler, nefes kesen performanslar, birbirinden heyecanlı gösteriler, güçlü otomobiller ve bol dumanlı zirve mücadelesine sahne olacak Red Bull Car Park Drift Dünya Finali, motorsporları severlere unutulmaz bir gün yaşatacak.

Falken sponsorluğunda, 1 Eylül Pazar günü saat 13:00’te İBB Maltepe Etkinlik Alanı’nda büyük heyecana sahne olacak yarışın sonunda kazanan 2019 yılının “En İyi Drift Pilotu” olarak tarihe geçecek. Bu eşsiz heyecana ortak olmak isteyenler etkinlik biletlerini Biletix’ten satın alabilir.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:31
  1. drift
  2. İstanbul
  3. redbull dünya finali

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Göztepe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
    1. Göztepe, Beşiktaş maçının..
    2. Sanat güneşi doğmak için 45 yıldır..
    3. AİHM'den skandal karar! Türkiye'ye..
    4. Galatasaray’da Arapovic sakatlandı
    5. Üreter taşı nedir? Üreter taşı..
    6. Tanju Çolak: "Galatasaray’da oynanan..
    7. Gereken yapıldı çok şükür!..
    8. Vodafone'a geçmek şimdi çok daha dijital
    9. Duygulandıran reçete için teşekkür
    10. Şehzadeler Belediyesi geleneksel el..
    11. Uruguay Devlet Başkanı kansere..
    12. Başkan Büyükakın, Karamürselli..
    13. Avrupa Şampiyonası öncesi son kamp..
    14. Bafra’da 16. Sünnet Şöleni
    15. Toroslar’da ulaşıma konfor
    16. Red Bull Car Park Drift Dünya Finaline..
    17. Keşan’da korkutan baca yangını
    18. İzmir’de yapı ruhsatı verilen..
    19. Beşiktaş, genç oyuncusu Oğuzhan..
    20. Rüya gibi bir otoyolu yapanlardan..
    21. Voleybolda yeni sezon fikstürleri..
    22. İstanbul'da beklenen yağış başladı!
    23. Fidye yazılımı sürümleri iki kat arttı
    24. Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı
    25. Antik dönemin izlerini taşıyan..
    26. 2 aylık Kerem bebek yaşama tutunmaya..
    27. "İsrail, İran hedeflerini Washington..
    28. Bursa 10 dakikada 3 kez sallandı
    29. Şehit ailelerinden kayyum atamalarına..
    30. Gaziosmanpaşa’da hırsız gözaltına..
    Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
    Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!