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Red Bull Car Park Drift Dünya Finali

Organizasyon 1 Eylül'de İstanbul'da yapılacak

08 Ağustos 2019 Perşembe 13:18
Red Bull Car Park Drift Dünya Finali


İSTANBUL (AA) - Red Bull Car Park Drift Dünya Finali, 1 Eylül Pazar günü İstanbul'da yapılacak.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen organizasyon Maltepe Şehir Parkı'nda gerçekleştirilecek.

Türkiye'yi Fahimreza Keykhosravi, Ali İnal ve İbrahim Yücebaş’ın temsil edeceği organizasyonda farklı ülkelerden 20 yarışçı, 2019 yılının "en iyi drift pilotu" olmak için mücadele edecek.

Etkinlikte drift sporunun usta ismi dünyaca ünlü Red Bull sporcusu Abdo Feghali de bir gösteri yapacak. Finalde Red Bull sporcuları Michael Whiddett ve Aleksandr Grinchuk jüri koltuğunda oturacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, driftin, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Drift branşına ayrı bir renk ve heyecan getiren Red Bull Car Park Drift Ülke Finali'nde hem katılımcılara hem de izleyenlere adrenalin dolu bir hafta sonu yaşatmıştı. Ülkemizde başta drift olmak üzere motor sporlarının gelişimine büyük katkı sağlayan Red Bull'a çok teşekkür ediyoruz. 1 Eylül’de İstanbul’da ev sahipliği yapacağımız Red Bull Car Park Drift Dünya Finali organizasyonuna ve sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Red Bull sporcusu ve yarış direktörü Abdo Feghali ise organizasyonun elemelerine yoğun ilginin olduğunu aktararak, "Red Bull Car Park Drift Türkiye’de çok sevilen bir organizasyon haline geldi. Bu sebeple Dünya Finali'nin bu ivmeyi biraz daha arttıracağını düşünüyoruz. Daha önce de söylediğim gibi Red Bull Car Park Dirft ile tutku ve yeteneği olan herkesten şampiyonlar çıkarmaya yardım ediyor. İstanbul'da gerçekleştireceğimiz Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’ne herkesi bekliyoruz." şeklinde görüş belirtti.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 13:18
  1. drift
  2. İstanbul
  3. Maltepe Şehir Parkı
  4. Red Bull Car Park Drift Dünya Finali

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