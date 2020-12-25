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Aktüel Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Karaman AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Karaman AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 16:04:36 -
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Karaman AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

RİZE (AA) - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Karaman, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği haber, yaşam ve spor kategorilerindeki kareleri inceledi.

Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi", Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucize'nin adı Ayda", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğraflarını seçen Karaman, yaşam kategorisinde ise İsa Terli'nin "6 güzel adam" ile Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" karesine oy verdi.

Fotoğrafları değerlendiren Karaman, AA'nın her yıl hayatın 3 konusuyla alakalı yılın fotoğrafı yarışması düzenlediğini söyledi.

Anlamlı bir yarışma olduğunu ifade eden Karaman, "Belli konularda insanların dikkat çekmesini sağlıyor bu vesile ile. O yıl içerisinde öne çıkan konular tekrar insanlarımıza hatırlatılmış oluyor. Bunun önümüzdeki yıllar da devam etmesini arzu ediyoruz. "

Karaman, dünyanın her yerine haberleri ulaştıran AA'nın insanların haber alma özgürlüğüne katkı sunduğunu kaydetti.

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