Recep Niyaz kimdir nereli ve kaç yaşında? Recep Niyaz Denizlispor Galatasaray maçı

2019-2020 Süper Lig’in ilk haftasında Denizlispor Galatasaray’ı 2-0 yendi. Denizlispor’da ilk golü atan Recep Niyaz, maçta üstün performans sergilemesi üzerine Recep Niyaz’nin kim olduğu ve kaç yaşında olduğu araştırılmaya başlandı. 2010 yılında Fenerbahçe altyapısına transfer edilen Recep Niyazi’nin biyografisi haberimizde.

Galatasaray ile Denizli karşılaşmasından sonra açıklamalarda bulunan Recep Niyazi“Golde istediğim yere gitti top. Stoperler arkadaşımı takip edince önüm açıldı ve vurmak istedim. Çok güzel bir galibiyette pay sahibi olmak çok güzel. Ben burada büyüdüm ve Süper Lig’i hayal ediyordum yıllardır. Galatasaray’a karşı galibiyet almak çok güzel. Adım daha erken duyulduğu için beni yaşlı sanıyorlar ama yaşım 24… Geçen sezondan itibaren performansım yükseldi. Ben 1. Lig değil, Süper Lig oyuncusu olduğumu göstermek istiyorum." dedi.

Recep Niyazi kimdir?

1 Ocak 1995'te Denizli'de dünyaya gelen Recep Niyaz Denizlispor'da forma giymektedir. 2007 yılında Fransa'da Danone Türkiye millî takımı ile Dünya üçüncüsü olan kadronun kaptanlığını yapmıştır. 2009 yılında Denizlispor U14 takımı ile akademi ligi şampiyonluğu yaşamıştır. Burada gösterdiği başarılı performansın ardından 2010 yılında Fenerbahçe altyapısına transfer edilmiştir.

Fenerbahçe'nin altyapısında gösterdiği performans sonrasında 2011-2012 sezonu öncesinde Fenerbahçe A Takımı'na yükseltilmiştir. Fenerbahçe A Takımı ile ilk resmi maçını 16 Ocak 2012 günü Manisaspor'a karşı oynamıştır. Ardından Fenerbahçe A Takımı'ndaki 2. sezonunda ilk resmi maçına 25 Ağustos 2012 tarihinde Gaziantepspor maçında oyuna son dakikalarda oyuna dahil olmuştur, oyuna girdikten hemen sonra Cristian Baroni'ye asist olabilecek bir pas vermiştir ama Baroni'nin şutunda top kaleciden kornere çıkmıştır. Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası 4.Tur'unda karşılaştığı ve 1-0 yendiği Pendikspor maçında oyuna 75. dakikada Mehmet Topuz'un yerine dahil olmuştur. Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda oynadığı Göztepe maçında, oyuna girdikten hemen sonra Dirk Kuyt'un çektiği şutun kaleciden geri dönmesi sonucu topa koşarak durumu 4-0'a getirdi. Böylece Fenerbahçe kariyerindeki ilk golünü atmış oldu.