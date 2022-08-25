Recep İvedik yine maydanoz oldu! Bi sus be adam…

Üstüne vazife olmayan hemen her konuda açıklama yapma gereği duyan oyuncu Şahan Gökbakar, yine devletin güvenlik gerekçesiyle iptal kararına yine maydanoz olma gereğini hissetti.

Oynadığı Recep İvedik karakterlerinden başka oyunculuk geçmişi hemen hemen olmayan Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Milyon Fest Fethiye festivali Muğla Valiliği'nce iptal edilmesine tepki göstererek "Hani kimseye yaşam biçimi dayatılamazdı? Hani özgürlükler için mücadele ediliyordu?" dedi.

ürkiye'nin en büyük müzik festivalleri arasında yer alan ve bu yıl 1-4 Eylül günleri arasında ikincisi düzenlenecek olan Milyon Fest Fethiye, Muğla Valiliği tarafından iptal edildi. Kararın gündem olmasıyla bir tepki de oyuncu Şahan Gökbakar'dan geldi.

Gündeme dair konular hakkında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Gökbakar, Twitter hesabından son aylarda iptal edilen konserlerin isimlerin paylaşarak tepki gösterdi. Gökbakar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Ne etti bu gençler size... Hani kimseye yaşam biçimi dayatılamazdı? Hani özgürlükler için mücadele ediliyordu? Fethiye'deki Milyon Festi kaymakamlık, 'ekolojik dengeyi bozabilir' diye iptal etmiş. Doğaya ve ekolojiye olan yaklaşımları sebebiyle kendilerini tebrik ediyorum. Yaşasın ekolojik denge ve yaşasın onun koruyucusu kaymakamlar. Gençler ekolojiyi bozmayın..."