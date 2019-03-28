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Reçel nasıl saklanır? Reçelin püf noktaları

Bin bir zahmetle malzemelerini seçip hazırladığınız mis gibi reçellerinizi pişirmesi kadar saklamak da oldukça önemlidir. Reçelini ev koşullarında yapmak isteyen hanımların en çok araştırdığı konuladan biri reçelin nasıl saklanacağı sorusudur. Uğraşınızın ziyan olmaması için reçellerinizi doğru koşullarda saklamalısınız. Peki reçel nasıl saklanır? İşte size reçel yaptığınızda işinizi kolaylaştıracak bilgiler...

28 Mart 2019 Perşembe 15:59
Reçel nasıl saklanır? Reçelin püf noktaları

Bin bir zahmetle malzemelerini seçip hazırladığınız mis gibi reçellerinizi pişirmesi kadar saklamak da oldukça önemlidir. Reçelini ev koşullarında yapmak isteyen hanımların en çok araştırdığı konuladan biri reçelin nasıl saklanacağı sorusudur. Uğraşınızın ziyan olmaması için reçellerinizi doğru koşullarda saklamalısınız. Peki reçel nasıl saklanır? İşte size reçel yaptığınızda işinizi kolaylaştıracak bilgiler...

Reçel her mevsim evlerde yapılan, sevilen bir besindir. Günümüzde hazır satılan reçeller talep görse de, hiç biri ev yapımı reçellerin yerini tutmaz. Mevsiminde özenle yaptığınız çilek reçelini, vişne reçelini, patlıcan reçelini, ceviz reçelini uygun saklama koşullarında tutarsanız, aynı lezzette tüketebilirsiniz. Reçellerin raf ömrünü uzatmak için sizlerde bazı hususlara dikkat etmelisiniz.

Reçelin pişirme aşaması nasıl olmalıdır?

Reçeli pişirme aşamasında üzerinde köpükler oluşur. Genellikle bu köpüklerin alınması gerektiği söylenir. Bunu yaparken şekerin suyunun azalmaması için biraz dikkatli olmalısınız. Bunu öncelikle reçel iyice soğumadan ya da reçel kaynadığı sırada yapmalısınız. Suyun içine batırılmış madeni bir süzgeç yardımıyla köpükleri alırsanız, özenle hazırladığınız reçelin suyu azalmaz. Reçeli ister tencerede soğutabilir, isterseniz direkt olarak cam kavanozlara koyarak soğutabilirsiniz. Cam kavanoza koymayı tercih ederseniz, soğumasını beklerken kavanozun kapağını kapatmayın. Üzerine ince bir tülbent örterek bekletmeyi tercih edin.

Reçel nasıl saklanır?

Yaptığınız reçelleri soğuduktan sonra cam kavonozlara koyup ağzını sıkıca kapatın.

Ancak reçeller iyice soğumadan üzerinde oluşan hava kabarcıklarını kağıt havlu yardımı ile almadan kavanozun ağzını kapatmayın.

Kapağını ters çevirip kavanozun içindeki havanın gitmesini kapağın iyice sıkılaşmasını sağlayın.

Evde yaptığınız reçellerin kısa sürede küflenmesini istemiyorsanız kesinlikle metal kaşıkla karıştırmayın.

Kış için hazırladığınız reçelleri serin ve karanlık bir yerde saklayın.

Bunların dışında reçelinizin pişerken çok fazla köpürmesinden şikayetçi iseniz kaynamaya başlayınca küçük bir parça tereyağı atabilirsiniz. Yalnız şunu da ilave edeyim ki köpürmeyi azaltan bu tereyağı parçası, reçeliniz pişip soğuyup yeme kıvamına geldiğinde üst tabakasına yandan eğilip baktığınızda yağ zerreciklerinin görünmesine de yol açıyor.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 15:59
  1. reçel
  2. reçel nasıl yapılır
  3. reçel nasıl saklanır
  4. reçel nerede saklanır
  5. reçel nasıl muhafaza edilir
  6. reçel yapmanın püf noktaları
  7. reçel yapmak
  8. reçel yapımı
  9. pratik bilgiler

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