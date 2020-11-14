Rebiul Ahir ayı ne zaman başlayacak? Rebiul Ahir ayının faziletleri nedir?

Rebiulahir Ayı, Rebi, reb’ kökünden ve bahar anlamındadır. Bu aya rebi demelerinin nedeni, bahar mevsiminde bitkiler yeni ve taze olduklarından ve bu aya bu mevsimde ad koyduklarından bu adla anılmıştır.

2020 yılı Rebîulâhir Ayı ne zaman?

2020 yılı Rebîulâhir Ayı 16 Kasım 2020 tarihinde başlayacak ve 15 Aralık 2020 tarihinde sona erecek. Hayırlı ömür, düşmana galebe ve kötü ölümden muhâfaza için sabah-akşam üçer kere şu duâyı okumalıdır:

سُبْحَانَ اللهِ مِلاْءَ الْمِيزَانِ وَمُنْتَهَى الْعِلْمِ وَمَبْلَغَ الرِّضَى وَزِنَةَ الْعَرْشِ

"Sübhânallâhi mil'el mîzân. Ve müntehel-ılmi ve mebleğar-rızâ ve zinetel-arş"

Rebi’ül-Ahir ayının 15. günü kılınacak namaz

On beşinci gün namazı: Bu günde kuşluk namazından sonra yedi selamla 14 rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fâtihâ’dan sonra 7 kere ‘Alak Sûresi (İkra Bismi Rabbike) okunur. Namazın ardından ise 60 kere:

“Ey yüce mülk sahibi! Sen bütün mânevî âlemleri sahiplendin. Mânevî âlemler Senin yüce âlemin içerisinde gizlenmiştir. Ey yüce padişah!” diye zikreder. Her kim bu namazı ömründe bir kere bile kılsa onun için özel bir mânevî hal hâsıl olur (mânâ âleminden hissedar olur) ve kendisine yetmiş bin yıllık ibadet sevabı yazılır.

Rebi’ul Ahir Ayı Olayları ve Etkinlikler

Birinci Gün

1- İmam Muhammed Bakır’ın (aleyhisselam) şehadeti (h. 114) – Diğer rivayet daha kuvvetlidir.

Üçüncü Gün

1- İmam Hasan Askeri’nin (aleyhisselam) Corcan’a seferi

Dördüncü Gün

1- Hz. Abdülazim Hasani’nin -aleyhisselam- doğum günü (h. 173)

Altıncı Gün

1- Hişam b. Abülmelik’in ölümü (h. 125)

Sekizinci Gün

1- İmam Hasan Askeri’nin (aleyhisselam) kutlu doğumu (h. 232)

Onuncu Gün

1- Hz. Masume’nin (aleyha selam) vefatı (h. 201)

Onikinci Gün

1- Beni Ümmeyye’nin yıkılışı (h. 132)

Ondördüncü Gün

1- Muhtar’ın Kıyamı (h. 66)

Onaltıncı Gün

1- Hz. Salih’in (aleyhisselam) kavmine azabın nazil olması

Yirmiikinci Gün

1- İmam Cevad’ın (aleyhisselam) oğlu Musa Müberka’nın vefatı (h. 296)

Yirmibeşinci Gün

1- Muaviye b. Yezid’in hilafetten çekilişi (h. 64)

Yirmidokuzuncu ya da Otuzuncu Gün (son gün)

1- Halit b. Velid’in ölümü (h. 21)