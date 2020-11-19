Realme'nin sürpriz telefonu tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Çinli teknoloji devi Realme, 'Herkes için 5G' sloganıyla duyurduğu yeni akıllı telefon modeli Realme 7 5G'yi tanttı. Yeni telefon, özellikleri ve fiyatıyla dikkat çekti. Peki Realme 7 5G kullanıcılara neler sunuyor? İşte Realme 7 5G'nin özellikleri ve fiyatı...

Realme 7 5G, 6.5 inç boyutunda Full HD+ LCD ekranla geldi. 120 Hz yenileme hızı ile akıcı bir görsel deneyimi vadeden cihaz, gücünü MediaTek'in Dimensity 800U işlemcisinden alıyor.

Yeni telefon, kullanıcılara 6/8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı sunuyor.

Realme 7 5G'nin ön kısmında 16 Megapiksel ön kamera; arka kısmında ise 48 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera, 2 Megapiksel monokrom kamera ve 2 Megapiksel makro kamera olmak üzere dörtlü kamera kurulumu yer alıyor.

Çift 5G SIM desteğine de sahip olan Realme 7 5G'de 5.000 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor.

Realme 7 5G fiyatı

Realme tarafından yapılan açıklamalara göre yeni telefonun 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunan versiyonu 279 Sterlin fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Ancak 8 GB RAM sunan versiyonunun fiyatı henüz belli değil.