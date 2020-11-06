Realme Watch S tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

Çinli teknoloji üreticisi Realme, yeni akıllı saat modeli Realme Watch S'i kullanıcıların beğenisine sundu. Realme Watch S, fiyatı ve özellikleri ile dikkat çekti. İşte Realme Watch S'in özellikleri ve fiyatı...

48 mm'lik 1,3 inç büyüklüğünde yuvarlak bir ekrana sahip olan Realme Watch S, IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikası ile birlikte geldi.

Realme Watch S kandaki oksijen doygunluğu seviyesi ölçebiliyor; uyku takibi, kalp atış hızı ölçümüne ek olarak 16 spor modunu destekliyor.

Şirketin iddiasına göre yeni akıllı saat Realme Watch S, 390 mAh kapasitesindeki bataryasıyla birlikte kullanıcılara 15 güne kadar kullanma imkanı sunabiliyor.

Realme Watch S'in fiyatı

Siyah, turuncu ve yeşil olmak üzere 3 farklı renk seçeneği bulunan Realme Watch S, 95 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Yeni akıllı saatin ülkemmizde satışa çıkıp çıkmayacağı henüz bilinmiyor.