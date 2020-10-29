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Teknoloji Realme C15 Qualcomm Edition tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
Teknoloji

Realme C15 Qualcomm Edition tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Realme'nin yeni akıllı telefonu C15 Qualcomm Edition tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatı...

Yeniakit Publisher
2020-10-29 05:31:00 -
Realme C15 Qualcomm Edition tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Geçtiğimiz Temmuz ayında C15 modelini duyuran Çin merkezli teknoloji devi Realme, şimdi de C15 Qualcomm Edition versiyonunu duyurdu. Yeni telefon, dikkat çeken özellikleri ile birlikte kullanıcıların beğenisine sunuldu. Peki yeni telefonda hangi özellikler dikkat çekti? İşte Realme C15 Qualcomm Edition'ın özellikleri ve fiyatı...

Realme C15 Qualcomm Edition, 6.5 inçlik HD+ bir ekranla geldi. 3 GB ve 4 GB olmak üzere iki ayrı RAM seçeneğine sahip olan telefon, gücünü ise Qualcomm Snapdragon 460 işlemcisinden alıyor.

Telefonun arka kısmında 13 Megapiksel çözünürlüklü bir ana kamera, 8 Megapiksel ve 2 + 2 Megapiksel şeklinde dörtlü kamera kurulumu bulunuyor. Ön kısmında ise 5 Megapiksel çözünürlükte bir selfie kamerası yer alıyor.

Yeni telefonun en dikkat çekici özelliklerinden biri de 6.000 mAh'lik batarya kapasitesine sahip olması. 18W hızlı şarj desteğine sahip telefon, kullanıcılara 2 güne kadar şarj imkanı sunuyor.

Realme C15 Qualcomm Edition fiyatı

Realme C15 Qualcomm Edition'ın satış fiyatları, 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı seçeneği için 128 dolar; 4 GB RAM ve 64 GB depolama seçeneği için 141 dolar olarak belirlendi.

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