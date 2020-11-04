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Teknoloji Realme 50 milyon akıllı telefon satışına en hızlı ulaşan marka oldu
Teknoloji

Realme 50 milyon akıllı telefon satışına en hızlı ulaşan marka oldu

Counterpoint Research isimli bir araştırma şirketi, Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Realme'nin ikinci çeyrekte 50 milyon akıllı telefon satış rekorunu kırdığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 05:13:00 -
Realme 50 milyon akıllı telefon satışına en hızlı ulaşan marka oldu

Counterpoint Research isimli bir araştırma şirketi tarafından yayınlanan bir rapora göre Realme, ikinci çeyrekte 50 milyon akıllı telefon satış rekorunu kırdı. Böylece dev akıllı telefon üreticisi Realme'nin şirket değeri yüzde 45 oranında büyümüş oldu.

Verilere göre Realme, 2020'nin ikinci çeyreğinde 14,8 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirerek telefon satışlarını yüzde 132 arttırdı. Şirket, 9 çeyrekte 50 milyon telefon satarak 50 milyon satış rakamına en hızlı ulaşan şirket oldu.

Samsung'un 50 milyon akıllı telefon satışına 10 çeyrekte, Xiaomi ve Vivo'nun 12 çeyrekte, Apple'ın 13 çeyrekte Huawei'nin ise 14 çeyrekte ulaştığı belirtildi.

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