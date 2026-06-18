Real Madrid’ten bir transfer bombası daha

Bernardo Silva ve Marc Cucurella tansferleriyle kadrosunu güçlendiren Real Madrid, Fransız stoper Ibrahima Konate ile de sözleşme imzaladı. Real Madrid tarafından yapılan açıklamada Ibrahima Konate ile 30 Haziran 2030 tarihine kadar anlaşıldığı bildirildi.

Liverpool forması ile 183 maça çıkan Konate, 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Fransız oyuncu, Liverpool ile 1’i Premier Lig şampiyonluğu olmak üzere 5 kupa kaldırma başarısı gösterdi.