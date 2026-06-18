  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD’nin blöfünü görüp el yükselti Nato’dan Trump’a rest İpsala Gümrük Kapısı'nda tarihe geçecek operasyon! 3 milyar lira değerinde... Twerkçü Sinem’in ekibi işbaşında! Kadınlar havuzunda kamera skandalı Özgürcülerin aklı kurultayda Yüzlerine tükürseler ‘yağmur’ diyecekler MGK kritik gündemle bugün toplanıyor Koç'un sırtı daha da kalınlaştı ABD ve İran 14 maddelik mutabakat metninde anlaştı: İmzalar resmen atıldı Türkiye güne operasyonla uyandı: Peş peşe gözaltına alındılar Mutabakat sonrası Trump'tan şok açıklama! '60 gün içinde anlaşamazsak...'
Spor Real Madrid’ten bir transfer bombası daha
Spor

Real Madrid’ten bir transfer bombası daha

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Real Madrid’ten bir transfer bombası daha

İspanya'nın güçlü ekibi Real Madrid, geçtiğimiz sezon Liverpool forması giyen Ibrahima Konate’yi kadrosuna kattı.

Bernardo Silva ve Marc Cucurella tansferleriyle kadrosunu güçlendiren Real Madrid, Fransız stoper Ibrahima Konate ile de sözleşme imzaladı. Real Madrid tarafından yapılan açıklamada Ibrahima Konate ile 30 Haziran 2030 tarihine kadar anlaşıldığı bildirildi.

 

Liverpool forması ile 183 maça çıkan Konate, 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Fransız oyuncu, Liverpool ile 1’i Premier Lig şampiyonluğu olmak üzere 5 kupa kaldırma başarısı gösterdi.

Perez, Mourinho'yu resmen açıkladı
Perez, Mourinho'yu resmen açıkladı

Spor

Perez, Mourinho'yu resmen açıkladı

2029’a kadar imzayı attı! Real Madrid’de Mourinho dönemi yeniden başladı
2029’a kadar imzayı attı! Real Madrid’de Mourinho dönemi yeniden başladı

Spor

2029’a kadar imzayı attı! Real Madrid’de Mourinho dönemi yeniden başladı

Resmi açıklama yapıldı! Real Madrid ilk bombayı patlattı
Resmi açıklama yapıldı! Real Madrid ilk bombayı patlattı

Spor

Resmi açıklama yapıldı! Real Madrid ilk bombayı patlattı

Real Madrid, Bernardo Silva’yı açıkladı
Real Madrid, Bernardo Silva’yı açıkladı

Spor

Real Madrid, Bernardo Silva’yı açıkladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23