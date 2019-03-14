0553 313 94 23

Real Madrid'in Zidane'a ilk hediyesi Militao

- Real Madrid Kulübü, Porto Kulübü ile anlaşma sağlayarak Eder Militao'yu transfer ettiğini ve Brezilyalı futbolcuyla 30 Haziran 2025'e kadar sözleşme imzaladığını duyurdu

14 Mart 2019 Perşembe 14:35
Real Madrid'in Zidane'a ilk hediyesi Militao


MADRİD (AA) - Real Madrid Kulübü, Portekiz'in Porto Kulübünde forma giyen Brezilyalı defans oyuncusu Eder Militao'yu transfer ettiğini açıkladı.

Real Madrid'den yapılan resmi açıklamada, Militao için Porto ile anlaşmaya varıldığı ve oyuncuyla 30 Haziran 2025 tarihine kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Stoper mevkisinde görev yapan 21 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun, Portekiz liginde son 5 aydır "en iyi defans oyuncusu" seçildiğini vurgulayan Real Madrid, Militao'nun bu sezon 34 maçta 3 golünün olduğunu hatırlattı.

İspanyol basını, Real Madrid'in Militao'nun transferinden dolayı Porto'ya 50 milyon avro bonservis bedeli ödediğini iddia etti.

Real Madrid'de hafta başında teknik direktörlüğe getirilen Zinedine Zidane, önlerinde 11 maçın bulunduğunu ancak en önemlisinin gelecek sezona hazırlık olacağını söylemişti. Militao, Zidane ile ikinci bir döneme başlayan Real Madrid'in ilk transferi oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 14:35
  1. Eder Militao
  2. İspanya'dan futbol
  3. Porto
  4. Real Madrid
  5. transfer

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bülent Korkmaz: "Bir galibiyetle çok şey değişir"
    1. Bülent Korkmaz: "Bir galibiyetle çok..
    2. Hakkari’deki sokak hayvanları..
    3. Türel : " Biz kazandığımızda Antalya..
    4. İkiz plakalı kamyonetler yan yana..
    5. Genç yeteneklere destek
    6. Demirko’danl çölyak hastalarına ziyaret
    7. Varto’da ‘Kara Çarşamba’ programı
    8. Türkiye Yapay Zeka Zirvesi
    9. Demirkol parkları inceledi
    10. İnsansız ’Karanlık Fabrika’ görücüye..
    11. Perakendecilerden 11’inci Alışveriş..
    12. Söylemez’den Arguvan’daki okullara..
    13. Kayıp kişinin cesedi baraj gölünde..
    14. 4. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi..
    15. MÜSİAD’dan OSB Başkanı Topçuoğlu’na..
    16. Almanya’da 2018 yılında 109 bin 584..
    17. Çavuşoğlu, Rumen mevkidaşı ile görüştü
    18. İstiklal Mahallesi’nde 40 yıllık cami..
    19. Büyükler alışverişte, minikler..
    20. Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi..
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinde bomba anket sonuçları!
    Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinde bomba anket sonuçları!
    Terör çimentosuna baskın
    Terör çimentosuna baskın