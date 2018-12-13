Real Madrid'e kendi sahasında tarihi fark! CSKA Moskova

Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Real Madrid, CSKA Moskova'yı konuk etti.

Tarihi fark!

Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Real Madrid, sahasında Avrupa'daki en kötü skora imza attı. Santiago Bernebaue'da oynadığı 252 maç oynayan Real Madrid, 253. maçında ilk kez 2'den fazla farkla mağlup oldu.

CSKA Moskova'ya galibiyeti getiren goller, 37. dakikada Chalov, 43. dakikada Schennikov ve 73. dakikada Sigurdsson'dan geldi.

Bu sonucun ardından 7 puana ulaşan CSKA Moskova, ikili averajda Viktoria Plzen'in gerisinde kaldı ve grubu 4. tamamladı. CSKA, Real Madrid'i iki maçta da yenmesine rağmen Avrupa'ya veda etti. Real Madrid ise, 12 puanla lider olarak Devler Ligi'nde son 16'ya adını yazdırdı.