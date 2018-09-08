Real Madrid'den yeni rekor! Gelirleri 750 milyon euroyu aştı

İspanyol devi Real Madrid'in 2017-18 sezonunda elde ettiği net gelir resmen açıklandı.

Dünyaca ünlü kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Real Madrid ekibi, geçtiğimiz sezon tam 750 milyon 900 bin euroluk bir gelir elde etti.

SON 18 YILIN EN YÜKSEK GELİRİ

Bir önceki sezona göre %11.3'lük bir gelir artışı yakalayan kulüp, böylece son 18 yılın en yüksek gelir artış oranına ulaştı.

Öte yandan Real'in kulüp değerinin de 494 milyon 500 bin euroya yükseldiği kaydedildi.

(Fanatik)