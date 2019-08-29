0553 313 94 23

Real Madrid'den Şampiyonlar Ligi kurası değerlendirmesi

- Real Madrid Kurumsal İlişkiler Direktörü Emilio Butragueno:"PSG çok zor bir rakip, Brugge ve Galatasaray kendi statlarında çok güçlüler"

29 Ağustos 2019 Perşembe 22:36
Real Madrid'den Şampiyonlar Ligi kurası değerlendirmesi


MADRİD (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, A Grubu'nda Galatasaray'ın rakiplerinden Real Madrid'in kurumsal ilişkiler direktörü Emilio Butragueno, "PSG çok zor bir rakip, Brugge ve Galatasaray kendi statlarında çok güçlüler." ifadesini kullandı.

Şampiyonlar Ligi'nde grup kura çekimine katılan Butragueno, A Grubu'nda Galatasaray, Paris Saint Germain (PSG) ve Brugge takımlarıyla eşleşmeleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

İspanyol basınına açıklama yapan Butragueno, "Şampiyonlar Ligi'nden konuşuyoruz, her maç çok iddialı. PSG çok zor bir rakip, Brugge ve Galatasaray kendi statlarında çok güçlüler, taraftarlarının çok büyük desteği var. Üst tura çıkmak için futbolcuların en iyi verimi vermeleri umuduyla, her zaman olduğu gibi en üst düzeyde oynamalıyız." şeklinde görüş belirtti.

Butragueno, grupta Fransız takımıyla birlikte favori gösterilmeleriyle ilgili de "PSG çok güçlü bir takım. Bu maçları oynamak her zaman çok büyük motive sağlar. Futbol dünyasında günümüzde görülebilecek en iyi maçlardan biri. Çok zor olacak ama bu turnuvada üst düzey rekabet var." yorumunu yaptı.

Real Madrid yöneticisi ayrıca, transfer döneminin bitimine 4 gün kala yeni bir futbolcu alıp almayacakları yönündeki soruya, "Mükemmel bir kadroya sahibiz." cevabını verdi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 22:36
  1. Emilio Butragueno
  2. İspanya'dan futbol
  3. kura değerlendirmesi
  4. Real Madrid
  5. UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray’ın ilk maçı Club Brugge ile deplasmanda
    1. Galatasaray’ın ilk maçı Club Brugge..
    2. ABD'den "Cammu Keşmir" açıklaması
    3. Bakan Albayrak'tan Türk lirası..
    4. Maden ocağında göçük: 1 ölü!
    5. Bakan Kasapoğlu'ndan Trabzonspor'a..
    6. Çarpıcı açıklama: ABD Türkiye'yi..
    7. Filipinler Devlet Başkanı Duterte..
    8. 15 yaşındaki kız doğum gününde tüfekle..
    9. Quaresma'dan transfer yorumu
    10. Bakan Kasapoğlu, Trabzonspor’u tebrik..
    11. Quaresma: "Şimdi insanların benden..
    12. ABD'den Lübnan merkezli bankaya yaptırım
    13. Inter, Sanchez'i kiraladı
    14. Hamit Altıntop'tan kura değerlendirmesi
    15. Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
    16. Derede bir erkek cesedi daha bulundu
    17. Çavuşoğlu, Norveç'te saldırıya uğrayan..
    18. Quaresma, Beşiktaş taraftarlarına veda..
    19. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde..
    20. Trabzonspor gruplara adını yazdırdı!
    21. Zonguldak’ta maden ocağında göçük: 1..
    22. Kayıp kişiyi üvey amcası öldürdü..
    23. Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği..
    24. Öldüğü evinde 1 hafta sonra bulundu
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Biz basını..
    26. Voleybolda milli maçın ardından
    27. İşten çıkartılan İBB çalışanlarının..
    28. Quaresma, Kasımpaşa'da ilk..
    29. Akit sordu, vatandaş cevapladı:..
    30. Real Madrid'den Şampiyonlar Ligi..
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı