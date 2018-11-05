Real Madrid'den dev anlaşma!

İspanyol basınında yer alan habere göre Real Madrid, spor giyim markası Adidas ile rekor bir sponsorluk anlaşması imzalayacak. Madrid ekibi, yeni anlaşmayla yıllık forma reklamı gelirinin 2 katından fazlasını kazanacak.

İspanyol devi Real Madrid'in spor giyim markası Adidas ile rekor bir sponsorluk anlaşması imzalayacağı iddia edildi.

Kulübe yakınlığıyla bilinen Marca gazetesinin manşetten duyurduğu habere göre Madrid ekibi, Alman firmayla yıllık en az 110 milyon euro'dan 10 yıllık bir anlaşma sağladı.

150 milyon euro olabilir

Haberde Real'in sezon içinde elde edeceği şampiyonluklara göre söz konusu meblağın yıllık 150 milyon euro'ya kadar çıkabileceği kaydedildi.

Real'in forma sponsorluğundan elde ettiği yıllık gelirin şu an için 52 milyon euro olduğu belirtildi.