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Spor Real Madrid'de yanlış yönetim faciası: Tam 9 oyuncu sakat!
Spor

Real Madrid'de yanlış yönetim faciası: Tam 9 oyuncu sakat!

Yeniakit Publisher
2023-11-17 20:48:00 -
Real Madrid'de yanlış yönetim faciası: Tam 9 oyuncu sakat!

Sezona iddialı bir kadro ile giren Real Madrid'de sakatlıklar can sıkıyor. 9 yıldız oyuncusunun yaşanan sakatlıklar sebebiyle sahalarda uzak kalması, teknik direktör Carlo Ancelotti ve ekibinin imkanlarını daralttı.


Sezonun son bölümünde iyileşmesi beklenen Thibaut Courtois ve Eder Militao'nun yanı sıra kaleci Kepa, Dani Ceballos, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham, Arda Güler ve Vinicius Jr takımdan bir süre uzak kalacak isimler.

Tchouameni ve Camavinga'nın yeni yıldan önce sahalara dönmesi beklenmezken Kepa, Bellingham ve Ceballos'un milli aradan sonra kadroya dönmesi bekleniyor.


Arda Güler'in durumu

Milli oyuncumuz Arda Güler ise üst üste yaşadığı üçüncü sakatlığın ardından fiziksel ve psikolojik olarak yeni bir tedaviye başladı. Henüz Madrid ekibiyle sahaya çıkamayan Arda, tam olarak hazır olmadan sahaya sürülmeyecek.

Brezilya Milli Takımı'nda sakatlık yaşayan Vinicius'un durumu ise yapılacak medikal testlerin ardından belli olacak
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