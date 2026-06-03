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Spor Real Madrid'de sezonun ilk transferi tamam!
Spor

Real Madrid'de sezonun ilk transferi tamam!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Real Madrid'de sezonun ilk transferi tamam!

Dünya devi Real Madrid yeni sezonun ilk transferini İtalya'dan yapıyor. Eflatun beyazlı kulüp, İnter'in Hollandalı sağ beki Denzel Dumfries ile her konuda anlaştı. 30 yaşındaki oyuncunun 20 milyon Euroluk serbest kalma bedeli bulunuyordu.

İki sezondur ligde Avrupa’da istediğini alamayan Real Madrid transfer için kolları sıvadı. Son 2 sezonda hedeflerinin uzağında kalarak taraftarlarını üzen eflatun beyazlılar, güçlü bir takım kurmak için harekete geçti.

TRT Spor’un haberine göre, İspanyol kulübünde 7 Haziran'da yapılacak başkanlık seçiminde tekrar aday olan mevcut başkan Florentino Perez, yeni sezonun ilk transferini savunmaya yapıyor. İtalyan basını, Real Madrid'in İnter'in Hollandalı sağ beki Denzel Dumfries ile anlaştığını duyurdu.

Madrid ekibinin, 30 yaşındaki oyuncunun 20 milyon Euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek bu transferi gerçekleştireceği belirtildi.

Tarafların her konuda el sıkıştığı, resmi imzaların birkaç gün içinde atılacağı bildirildi.

Denzel Dumfries, geçen sezon İnter'de 28 maçta 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.

5 sezondur İnter forması giyen deneyimli savunmacı, Milano ekibinde 8 kupa kazandı.

Tecrübeli futbolcu, Hollanda milli takımının da önemli isimlerinden biri konumunda bulunuyor. Denzel Dumfries, milli formayla çıktığı 71 maçta 11 gol 22 asist üretti.

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