Real Madrid’de forma giymişti! Fenerbahçe sol bek için düğmeye bastı
Fenerbahçe, bir dönem Real Madrid’de de forma giyen ve son olarak Rio Ave’de oynadıktan sonra şu anda boşta olan Fabio Coentrao’yı gündeme aldı.30 Ağustos 2019 Cuma 14:46
Hasan Ali Kaldırım'ın 3 hafta daha sahalardan uzak kalacağı Fenerbahçe'de gözler sol bek transferine çevrildi.
İtalyan basını bir dönem Real Madrid’de de forma giyen ve son olarak Rio Ave’de oynadıktan sonra şu anda boşta olan Fabio Coentrao’ya Fenerbahçe’nin teklif götürdüğünü yazdı. Fener’in 6.5 milyon euro teklif ettiği Luiz Gustavo için Marsilya kulübü yine hayır yanıtını verdi.
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