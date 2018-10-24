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Real Madrid, Viktoria Plzen karşısında moral buldu

Yeni sezona kötü başlayan İspanyolların dünya devi Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde konuk ettiği Viktoria Plzen'i 2-1 mağlup etti.

24 Ekim 2018 Çarşamba 00:41
Real Madrid, Viktoria Plzen karşısında moral buldu

Son 3 yıldır Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran İspanya ekibi Real Madrid, Çekya ekibi Viktoria Plzen'i konuk ettiği G Grubu mücadelesini 2-1 kazandı.

Madrid ekibinin gollerini, 11. dakikada Karim Benzema ve 55. dakikada Marcelo, konuk takımın golünü 79. dakikada Patrik Hrosovsky attı.

Bu sonuçla puanını 6'ya çıkartan Real Madrid, G Grubunda Roma'nın ardından averajla ikinci sırada yer alıyor.

1 puanda kalan Viktoria Plzen ise 4. sırada.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 00:41
  1. İspanya
  2. Real Madrid
  3. Karim Benzema
  4. Marcelo
  5. Viktoria Plzen

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