Real Madrid, Viktoria Plzen karşısında moral buldu
Yeni sezona kötü başlayan İspanyolların dünya devi Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde konuk ettiği Viktoria Plzen'i 2-1 mağlup etti.24 Ekim 2018 Çarşamba 00:41
Son 3 yıldır Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran İspanya ekibi Real Madrid, Çekya ekibi Viktoria Plzen'i konuk ettiği G Grubu mücadelesini 2-1 kazandı.
Madrid ekibinin gollerini, 11. dakikada Karim Benzema ve 55. dakikada Marcelo, konuk takımın golünü 79. dakikada Patrik Hrosovsky attı.
Bu sonuçla puanını 6'ya çıkartan Real Madrid, G Grubunda Roma'nın ardından averajla ikinci sırada yer alıyor.
1 puanda kalan Viktoria Plzen ise 4. sırada.
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