Real Madrid Michael Olise için Bayern'in kapısında! Perez bu kez kesenin ağzını açacak mı?

La Liga’da bu sezon beklenen dominasyonu kuramayan Real Madrid, yaz transfer dönemi için rotayı Almanya’ya kırdı. İspanyol devinin başkanı Florentino Perez, sezonu unutturacak bir "yıldız" hamlesi için düğmeye basarken, listenin ilk sırasına Bayern Münih’in Fransız süper bücürü Michael Olise’yi yazdı. Ancak Bavyera ekibinin inadı ve Madrid’in son yıllardaki "bedava yıldız" politikası bu transferin önündeki en büyük engel!

Alman basınından Bild’in manşetlerine taşıdığı habere göre; Real Madrid Başkanı Florentino Perez, kadroya taze bir kan ve yaratıcılık katmak için Michael Olise isminde karar kıldı. Fransız yıldızın Bayern Münih formasıyla sergilediği dudak uçuklatan performans, İspanyol devinin iştahını kabartmış durumda.

İspanyol devi Real Madrid yaz transfer dönemi için düğmeye bastı. La Liga temsilcisi, Bundesliga ekibi Bayern Münih forması giyen Michael Olise'yi radarına aldı. Ancak Bayern Münih, Olise'yi bırakmak istemiyor.

Real Madrid için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

PEREZ'İN DÜŞÜNCESİ

Bild'de yer alan habere göre, İspanyol ekibinin başkanı Florentino Perez, yaz transfer döneminde bu sezonu unutturacak bir hamle yapmak istiyor.

Real Madrid'de bu doğrultuda gündeme gelen isim ise Bayern Münih'ten Michael Olise oldu. Real Madrid, performansıyla dikkat çeken Fransız yıldız ile ilgileniyor.

BAYERN BIRAKMAK İSTEMİYOR

Bayern Münih, Olise'yi bırakmak istemiyor. Alman ekibi, 3 haneli yüksek bir teklif gelmesi durumunda ise bu teklifi değerlendirebilir. Ancak bu durum Real Madrid'in son dönemdeki transfer politikası ile uyuşmuyor. Real Madrid, son yıllarda sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan yıldızları kadrosuna katarak dikkat çekmişti.

SEZON PERFORMANSI

Bayern Münih forması altında bu sezon 38 maçta süre bulan Michael Olise, 15 gol attı ve 27 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 130 milyon euro olan Michael Olise'nin, Bayern Münih ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

