Real Madrid kesenin ağzını sonuna kadar açtı! Tam 575 milyon euro...

Marca'da yer alan haberde; Santiago Bernabeu'nun dış cephesi ve tüm iç dizaynı için yenileme çalışaması başlatmak isteyen ve başkan seçilirken en önemli vaatlerden birini hayata geçirmeyi hedefleyen Florentino Perez'in, 35 yıl geri ödemeli olarak toplam 575 milyon Euro kredi çekmek için izin isteyeceği verildi.

Real Madrid'den üyelerin telefonlarına bırakılan sesli mesajda, "En fazla 575 milyon Euro ve en çok 35 yıl geri ödemeli olarak Santiago Bernabeu'nun yeniden modellenmesi için kredi çekilecektir. Bunun için 23 Eylül'de olağanüstü bir kongre yapılacaktır." denildi.

23 Eylül'de olağanüstü kongre için toplanacak olan 92 bin Real Madrid üyesinin 3'te 2'sinin oy vermesi durumunda Florentino Perez, 575 milyon Euro'luk krediyi çekecek ve Bernabeu'nun yenilenmesine başlanacak.

FLORENTINO PEREZ'İN EN BÜYÜK TUTKUSU

İspanya'nın en büyük inşaat mühendislerinden biri olan ve ACS şirketinin sahibi olan Florenino Perez, bu alanda ülkesinin en önemli insanlarından biri olarak kabul ediliyor. 2008'de, "21. yüzyılın en harika stadyumu olacak." dediği yeni Bernabeu için 10 yıldır mücadele ediyor.

10 yıl içerisinde çeşitli bürokratik engelleri aşmaya çalışan Perez, geçtiğimiz yıl International Petroleum Investment Company (IPIC) ile 400 milyon Euro'luk stadyum isim sponsorluğu için de görüşme yapmış ancak anlaşmaya varamamıştı.