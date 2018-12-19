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Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda finalde

İspanya temsilcisi Real Madrid, Japonya ekibi Kashima Antlers'i 3-1 yenerek finale kaldı

19 Aralık 2018 Çarşamba 21:35
Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda finalde


İSTANBUL (AA) - 2018 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda İspanya ekibi Real Madrid, Japonya temsilcisi Kashima Antlers'i 3-1 yenerek finale yükseldi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen 15. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yarı finalinde, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi'nin kazananı Kashima Antlers karşılaştı.

Abu Dabi'deki Zayed Sports City Stadı'nda oynanan müsabakada Real Madrid, 44, 53 ve 55. dakikalarda Gareth Bale'in attığı gollerle 3-1 galip gelerek turnuvada üst üste 3. kez finale çıktı. Mücadelede Kashima Antlers'in tek golü, 78. dakikada Shoma Doi'den geldi.

Bale, Luis Suarez ve Cristiano Ronaldo'dan sonra FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda hat-trick yapan üçüncü oyuncu oldu.

Real Madrid, turnuvanın 22 Aralık'ta oynanacak finalinde BAE ekibi El Ayn ile karşılaşacak.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 21:35
  1. 2018 FIFA Kulüpler Dünya Kupası
  2. Futbol
  3. Kashima Antlers
  4. Real Madrid

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