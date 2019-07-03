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Real Madrid, Fabien Causeur ile 3 yıllık sözleşme yeniledi

İspanyol Basketbol Ligi şampiyonu Real Madrid, Fransız basketbolcu Fabien Causeur ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:33
Real Madrid, Fabien Causeur ile 3 yıllık sözleşme yeniledi

İspanyol Basketbol Ligi şampiyonu Real Madrid, Fransız basketbolcu Fabien Causeur ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.


Geride kalan sezonda THY EuroLeague’de sezonu üçüncü sırada tamamlayıp, İspanya Ligi’nde şampiyon olan Real Madrid, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında kadrosunu korumak adına hamlelerini yapıyor. Jeff Taylor ve Walter Tavares ile sözleşme uzatan Madrid ekibi, Fabien Causeur ile nikah tazeledi. İspanyol temsilcisinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Causeur’ün sözleşmesinin ile 30 Haziran 2022 yılına uzatıldığı duyuruldu.


32 yaşındaki basketbolcu, Real Madrid ile bu sezon Euroleague’de 5.8 sayı, 1.7 ribaund ve 1.4 asist ortalamaları ile mücadele etti.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:33
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