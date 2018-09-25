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Real Madrid Başkanı Perez: Ronaldo, geri dönecek!

İspanyolların dünya devi Real Madrid'de Başkan Perez, "Ronaldo bir gün mutlaka Real Madrid'e geri dönecek" dedi.

25 Eylül 2018 Salı 20:24
Real Madrid Başkanı Perez: Ronaldo, geri dönecek!

Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo için eski kulübünden oldukça net bir yorum geldi.

Yaz transfer döneminde 117 milyon euro karşılığında Real Madrid'den Juventus'a giden ve dünya futbol gündeminde deprem etkisi yapan Ronaldo, Serie A'ya ısınmaya başlarken eski kulüp başkanından açıklama geldi.

"MUTLAKA REAL MADRİD'E DÖNECEK"

''FIFA The Best'' ödül törenine katılan Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Ronaldo ile ilgili kendisine yöneltilen bir soruya, oldukça net bir yanıt verdi. ''Cristiano Ronaldo bir gün mutlaka Real Madrid'e dönecek'' diyen Perez, 33 yaşındaki yıldız oyuncuya kapıyı açık bıraktı.

 

RONALDO'NUN 3 GOL, 1 ASİSTİ BULUNUYOR

Serie A'da şu ana kadar 5 maçta forma giyen Ronaldo, ilk haftalarda suskun kaldığı ligde gerçek performansını sergilemeye başlarken şu ana dek takımına 3 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.

(Goal)

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 20:24
  1. Cristiano Ronaldo
  2. Florentino Perez
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  6. Fıfa

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