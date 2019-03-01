Real Madrid-Barcelona maçı ne zaman saat kaçta? |Real Madrid-Barcelona maçı izle

Bir taraftan Messı diğer tarafta Gareth Bale… El Clasico'da bu zamana kadar 801 gol atılırken, bunun 403'ü Real Madrid, 398'i de Barcelona tarafından filelere gönderildi. Barcelona, La Liga'da evinde 28 Ekim’de oynadığı ilk maçı 5-1 kazanmıştı. Real Madrid bu yenilgiyi unutturmak istiyor. İspanya La Liga puan durumuna bakacak olursak, Barcelona 57 puanla birinci sırada yer alırken, Atletico Madrid 50 puanla ikinci, Real Madrid 48 puanla üçüncü sırada yer almakta. Real Madrid - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 26. haftasında 242. rekabete sahne olacak, "El Clasico" olarak adlandırılan Real Madrid-Barcelona maçı öncesinde istatistikler Katalan takımını favori gösteriyor. 2 Mart Cumartesi günü Santiago Bernabeu'da oynanacak ve beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın canlı takibini buradan takip edebilirsiniz.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 26. haftasında 242. rekabete sahne olacak, "El Clasico" olarak adlandırılan Real Madrid-Barcelona maçı öncesinde istatistikler Katalan takımını favori gösteriyor.

Santiago Bernabeu Stadı'nda 2 Mart'ta oynanacak karşılaşma öncesinde Barcelona 57 puanla lider, Real Madrid ise 48 puanla 3. sırada yer alıyor. Bu sezon Real Madrid'e karşı La Liga'da evinde oynadığı 28 Ekim'deki ilk maçı 5-1 kazanan Barcelona, Kral Kupası yarı finalinde eşleştiği eflatun beyazlıları 1-1 ve 3-0'lık skorlarla eledi.

Barcelona'nın 22, Real Madrid'in 18 galibiyete sahip

Barcelona rakibine karşı özellikle son yıllarda aldığı başarılı sonuçlarla aradaki galibiyet farkını kapatmayı başardı. Her iki takım arasında şimdiye kadar oynanan 241 resmi maçta Real Madrid ve Barcelona'nin birbirlerine karşı 95'er galibiyeti bulunurken, 51 maç beraberlikle sonuçlandı. İstatistiklerde 2000 yılından bu yana alınan sonuçlarda ise Barcelona'nın 22, Real Madrid'in 18 galibiyet aldığı, 16 karşılaşmanın da beraberlikle bittiği görüldü. Valverde, 7 El Clasico'da 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi aldı.

Öte yandan, teknik direktörler açısından bakıldığında, 2017 Haziran ayında Katalan takımın başına geçtikten sonra toplam 7 El Clasico maçına çıkan Ernesto Valverde, 3 galibiyet, 2 yenilgi, 2 beraberlik aldı.

Barcelona'ya gelir gelmez 2017 Ağustos ayında oynanan İspanya Süper Kupası'ndaki iki maçı kaybeden (Nou Camp'ta 3-1, Santiago Bernabeu'da 2-0) Valverde, daha sonra Real Madrid'e karşı hiç yenilgi almadı.Valverde, Barcelona teknik direktörü olarak 100 resmi maça çıkarken, sahadan 68 galibiyet, 23 beraberlik ve 9 yenilgi ile ayrıldı. Valverdeli Barcelona, 100 maçta toplam 241 gol atarken, bunun yüzde 54'e yakınını Lionel Messi (78) ve Luis Suarez (50) kaydetti.

Real Madrid teknik direktörü olarak 31 Ekim'den bu yana takımın başında bulunan Santiago Solari ise 29 maçta 21 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Arjantinli teknik direktör, Kral Kupası yarı finalinde iki kez karşılaştığı Barcelona karşısında 1 beraberlik, 1 de yenilgi gördü.

Real Madrid-Barcelona istatistikleri

Real Madrid ve Barcelona ile ilgili öne çıkan diğer istatistikler şöyle sıralanıyor:

- İlk Real Madrid-Barcelona maçı 13 Mayıs 1902 tarihinde Castellana Hipodromu'nda oynandı. Karşılaşmayı Katalan ekibi 3-1 kazandı.

- Real Madrid ile Barcelona arasındaki maçlar için "El Clasico" adlandırması 1990'ların sonundan bu yana kullanılıyor. Bu ifadenin nereden çıktığı ile ilgili hiçbir resmi kaynak bulunmazken, Arjantin'in iki büyük kulübü River Plate ve Boca Juniors takımları arasında oynanan maçlar için çok daha öncesinden "Superclasico" ifadesi kullanıldığı biliniyor.

- El Clasico tarihinde ilk golü 13 Mayıs 1902'deki maçta Barcelona'nın Alman futbolcusu Udo Steinberg Werle attı.

- El Clasico tarihinde en farklı galibiyet, 13 Haziran 1943'te General Kupası'nda (şimdiki Kral Kupası) Madrid'de oynanan maçta alındı. Real Madrid, bu karşılaşmada Barcelona'ya 11-1 yendi.

- La Liga'da Real Madrid 27, Barcelona da 15 kez gol kralı çıkardı.

- Her iki takım bu zamana kadar 7 kez Kral Kupası finalinde karşı karşıya gelirken, bunlardan 4'ü Real Madrid 3'ünü de Barcelona kazandı.

- İspanya Süper Kupası'nda 6 kez El Clasico oynandı. Bu maçlardan 5'ini Real Madrid, 1'ini de Barcelona kazandı.

- Her iki takımın ulusal ve uluslararası alanda önemli turnuvalarda toplam 90 kupası var.

Real Madrid: 33 lig şampiyonluğu, 19 Kral Kupası, 10 İspanya Süper Kupası, 13 UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası, 7 Dünya Kulüpler Kupası, 4 Avrupa Süper Kupası, 2 UEFA Kupası (şimdiki adı UEFA Avrupa Ligi), 1 Lig Kupası(1982-1986 yılları arasında oynandı) , 1 Eva Duarte Kupası (1947-1953 yılları arasında oynandı) Barcelona: 25 lig şampiyonluğu, 30 Kral Kupası, 13 İspanya Süper Kupası, 4 Şampiyonlar Ligi Kupası, 3 Dünya Kulüpler Kupası, 5 Avrupa Süper Kupası, 4 UEFA Kupa Galipleri Kupası, 2 Lig Kupası, 3 Eva Duarte Kupası.

İspanya La Liga puan durumu