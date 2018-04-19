Real Madrid artık şampiyon olamayacak!

La Liga'da 33. hafta mücadelesinde Real Madrid ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 14. dakikasında Inaki Williams ile öne geçen Athletic Bilbao, devreyi 1-0 üstün kapattı.

Real Madrid'in eşitlik golü 87. dakiakda Cristiano Ronaldo'dan geldi. Asisti yapan isim ise Luka Modric oldu.

Kalan kısıtlı zamanda Real Madrid galibiyet golünü bulamadı ve Athletic Bilbao ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid'in puanı 68 oldu ve ligin bitimine 5 hafta kala matematiksel olarak şampiyonluk şansı kalmadı. Athletic Bilbao'nun puanı ise 40'a yükseldi.