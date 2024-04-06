Re-Pie Portföy ile IFC liderliğinde ikas'a 20 milyon dolar yatırım

Re-Pie Portföy'den yapılan açıklamaya göre, ikas bu yıl sonunda kullanıcı sayısı bakımından pazar lideri, 2025 itibarıyla ise unicorn olmayı hedefliyor.

Yatırım turuna Re-Pie Portföy tarafından kurulan Re-Pie Portföy ikas Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) 7,3 milyon dolar, IFC 7 milyon dolarla katıldı.

Her ölçekten şirketin e-ticaret sitelerini teknik bilgiye ihtiyaç duymadan oluşturmasını sağlayan yeni nesil e-ticaret platformu ikas, işletmelerin dijital dönüşümlerini kolaylaştırıyor, e-ticarete dakikalar içinde başlamasını sağlıyor.

Kısa sürede önemli bir pazar payına ulaşan ikas, mevcut büyüme hızıyla bu yıl sonunda müşteri sayısı bakımından Türkiye’deki en büyük e-ticaret altyapısı şirketi olmayı hedefliyor.

Türkiye’nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketi arasında Nisan 2022’de toplam 3,5 milyon dolar tohum yatırımı alan ikas, 2023’te Deloitte Technology Fast 50 programına seçilerek, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketinden biri oldu.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Re-Pie Portföy Yönetim Kurulu Başkanı M. Emre Çamlıbel, Re-Pie Portföy olarak büyüme potansiyeli yüksek, teknoloji ve yenilik odaklı iş modeline sahip girişimlere yatırım yaptıklarını ve portföylerini büyütmeye devam ettiklerini belirtti.

Çamlıbel, "IFC ile birlikte yaptığımız bu yatırımla, 2022 sonunda Almanya’da da ofis açan ikas, 2030 yılına kadar sektöründe Avrupa’nın önde gelen markalarından biri olma hedefine doğru hızla ilerliyor." ifadelerini kullandı.

ikas Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Namoğlu ise e-ticaret ve e-ihracatı erişilebilir, kullanışlı ve yeni dönemin ihtiyaçlarına uygun hale getirmek için çalışan ikas olarak Seri A yatırım turunu tamamlamaktan dolayı gurur duyduklarını açıkladı.

Namoğlu, şunları kaydetti

"Türkiye’deki KOBİ’lerin e-ticaret ve e-ihracat alanlarında uluslararası başarılarının destekleyerek bu süreçte önemli bir pazar payı elde ettik. Yeni finansmanı tamamen yurt dışı büyümemizi hızlandırmak amacıyla kullanacağız. Temelde iki hedefimiz var. İlki, Türkiye’den çıkmış çok başarılı bir hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketi olmak. İkincisi ise bizi kullanan KOBİ’lere ticari faaliyetlerine stratejik avantajlar kazandırarak başarılarını artırmak."