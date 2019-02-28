Razva Kavakçı Kan: “28 Şubat’ın izleri asla silinmedi”

AK Parti İstanbul Milletvekili ve PAB Türk Grubu Başkanı Ravza Kavakcı Kan, 28 Şubat’ın izlerinin silinmediğini belirterek, “Demokrasi faciası yaşanan Türkiye’de dini inançları gerekçesiyle eğitim ve çalışma hakları başta olmak üzere sosyal ve ekonomik haklarından yoksun bırakılan bir nesil toplumsal hayatın dışına çıkartıldı. İnançlarının yükümlülüğünü yerine getiren başörtülü kadınlarımız bu nedenle bedel ödedi, çok acılar çekti. Bugün gözyaşları dindi, yaralar kapandı ancak izleri asla silinmedi” dedi.

AK Parti Samsun İl Başkanlığı tarafından 28 Şubat port-modern darbesinin 22. yıl dönümünde AK Parti Samsun İl Seçim Koordinasyon Merkezi’nde bir program düzenlendi. Programın açılışında konuşan AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, 28 Şubat post-modern darbesinin izlerinin hala silinmediğini kaydetti. 28 Şubat’ın halkın iradesine yapıldığını belirten AK Parti Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ise, “28 Şubat darbesinin ardından aradan 22 yıl geçti. 28 Şubat yalnızca eğitim, öğretim, çalışma, inanç, düşünce hakkının elinden alınması anlamına gelmiyor. 28 Şubat, yüz binlerce kişi için çalınan hayallerin, yitirilen umutların ve aynı zamanda verilen büyük mücadelenin de yaşandığı zaman dilimi olarak hafızlarımıza kazındı” diye konuştu.

Razva Kavakçı Kan: “28 Şubat 10 yılda tarihe gömüldü”

AK Parti tarafından aynı anda 81 ilde okunan basın metnini okuyan AK Parti İstanbul Milletvekili ve PAB Türk Grubu Başkanı Dr. Ravza Kavakcı Kan ise şunları söyledi:

“Türkiye Cumhuriyeti, 28 Şubat 1997 tarihinde ‘demokrasiye balans ayarı’ bahanesiyle karanlık bir sürecin içerisine itilmiştir. ‘Post-modern darbe’nin yıl dönümünde demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin bir insanlık suçu olduğunu haykırmak için bugün bir aradayız. Yıllar önce bugün, demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odakları, yetkilerinin dışında devlet gücünü kullanarak, millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunmuşlardır. Tanklardan aldıkları güçle devirlerinin bin yıl süreceği rüyasını görenler, birliğimizi ve bütünlüğümüzü gasp etmeye teşebbüs etmiş ancak bu devletin gerçek sahibi olan milletimizin iradesine vurulmaya çalışılan pranga Allah’ın izniyle 10 yıl sürmeden tarihin derinliklerinde kaybolup gitmiştir. İrtica kılıfıyla vatandaşların düşünce ve inanç özgürlüğünü zapturapt altına almaya yönelik gerçekleştirilen post-modern darbe sonrası siyasi, idari, hukuki, ekonomik ve toplumsal alanlarda yaşanan dönüşümler onarılması güç değişimlere neden olmuştur. Darbeciler 28 Şubat’ta meşru bir iktidara karşı tıpkı 12 Eylül’de olduğu gibi gayrimeşru bir müdahalede bulundular. Bürokraside yer alan üst düzey yöneticilere haksız ve hukuksuz operasyonlar yapılarak sindirme politikası izlediler. Siyaseti bir araç olarak kullanarak toplumsal düzeni, özgürlükler ve demokrasi üzerine değil korku ve dayatmalar üzerine kurdular. Ülkemizi hukuk devleti olmaktan çıkarıp ideolojik zulümleriyle insanları değerlerine, inançlarına, kültürüne göre bölerek kategorize ettiler. Demokrasi faciası yaşanan Türkiye’de dini inançları gerekçesiyle eğitim ve çalışma hakları başta olmak üzere sosyal ve ekonomik haklarından yoksun bırakılan bir nesil toplumsal hayatın dışına çıkartıldı. İnançlarının yükümlülüğünü yerine getiren başörtülü kadınlarımız bu nedenle bedel ödedi, çok acılar çekti. Bugün gözyaşları dindi, yaralar kapandı ancak izleri asla silinmedi.”

Programa Cumhur İttifakı Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Demir ve partililer de katıldı. Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.