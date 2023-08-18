Rayyan Baniya: Trabzonspor'da oynamak bütün oyuncuların hayalidir

Trabzonspor ile transfer görüşmesi yapmak için Trabzon'a gelen 24 yaşındaki Türk asıllı İtalyan oyuncu Rayyan Baniya, Trabzon'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Burada olduğum için hem çok gururlu hem de çok mutlu hissediyorum. Herkes Trabzonspor'un ne kadar büyük bir takım olduğunun farkında ve bilincinde. Dolayısıyla benim adıma çok büyük bir gurur burada olmak" ifadelerini kullandı.

Transfer süreciyle ilgili olarak ise Baniya, "Tabii ki bütün transfer süreçlerinde yaşanabilecek sorunlar, transfer süreçlerinde böyle şeyler yaşanır ama sonunda bu transfer gerçekleşmiş oldu. Ben de bu transferde payı olan herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Çok heyecanlanmıştım, çok mutlu olmuştum. Çünkü Trabzonspor'da oynamak bütün oyuncuların, bütün herkesin hayalidir. Dolayısıyla teklif aldığınızda çok heyecanlanıyor ve çok mutlu oluyorsunuz" şeklinde konuştu.

Rayyan Baniya, yarın takımla birlikte antrenmana katılacağını belirterek, "Son günlere kadar antrenmanlarıma devam ediyordum. Kendimi iyi durumda hissediyorum. Yarın antrenmana katılacağım. Sonrasında neler olduğunu göreceğiz" dedi.