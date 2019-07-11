Ravza Cihan kimdir? Kocaeli Müftüsü Sinan Cihan'ın kızı

Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kocaeli İl Müftülüğü'ne atandı. 2017 yılından bu yana Kocaeli İl Müftü Yardımcısı olarak görev yapan müftü Sinan Cihan’ın kızı Ravza Cihan, Sakarya İl Müftü Yardımcılığı görevine kaydırıldı.

Ravza Cihan kimdir?

Ravza Cihan, 1987 yılında İstanbul’da doğdu. 2008 yılında Sakarya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden,üniversite birincisi olarak mezun oldu. 2010 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Bilim Dalı’nda “İbnü’l-Hümâm’ınFethu’l-Kadîr Adlı Eserinin Metot ve Muhteva Açısından İncelenmesi (Kitâbü’n-Nikâh Örneği)” konulu tezi ile yüksek lisansını, enstitü birincisi olarak tamamladı. 2010 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Bilim Dalı’nda doktora eğitimine başladı ve 2016 yılında “Şeyhülislâm Abdürrahim Efendi’nin Fetvaları Işığında XVIII. Yüzyılda Osmanlı'da Hukukî Hayat” başlıklı tezi ile doktorasını tamamladı.

2009 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Kur’ân Kursu Öğreticisi ve İdarecisi olarak görevine başladı. 2014 yılında umre, 2016 yılında hac görevi vesilesiyle Kutsal Topraklar’da bulundu. 2017 yılında üç aylık süre ile Almaya-Essen’de din görevlisi olarak vazife yaptı. Kasım 2017 itibariyle Kocaeli İl Müftü Yardımcısı olarak görevine başlayan Cihan, İngilizce ve Arapça bilmektedir.