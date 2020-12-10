  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Rasulayn'da SMO kontrol noktasına bombalı araçla saldırıldı: 2 ölü, 6 yaralı
Aktüel

Rasulayn'da SMO kontrol noktasına bombalı araçla saldırıldı: 2 ölü, 6 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 16:48:48 -
Rasulayn'da SMO kontrol noktasına bombalı araçla saldırıldı: 2 ölü, 6 yaralı

RASULAYN (AA) - Suriye’nin kuzeyinde askeri muhaliflerin kontrolündeki Rasulayn ilçesinde bomba yüklü araçla Suriye Milli Ordusu (SMO) kontrol noktasına düzenlenen terör saldırısında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Rasulayn ilçesinin girişindeki SMO kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 2 asker hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Bomba yüklü aracın şoförünün akıbeti bilinmiyor.

Saldırıyla ilgili inceleme başlatan yerel güvenlik güçleri, eylemin, terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinden duruyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçe merkezi, 12 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.

YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Rasulayn ve Tel Abyad'da sivil yerleşimleri hedef alarak terör saldırıları düzenliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cüneyt Arkın’dan dikkat çeken sözler: Türk halkına karşı dürüst olacaksın!
Medya

Cüneyt Arkın’dan dikkat çeken sözler: Türk halkına karşı dürüst olacaksın!

Kuruluş Osman dizisinde 'Aksakallılar Heyeti'nin reis rolüyle ekranlara gelen usta oyuncu Cüneyt Arkın "Türk halkına karşı dürüst olacaksın...
Türkiye'den Gardaşlara anlamlı jest
Dünya

Türkiye'den Gardaşlara anlamlı jest

28 yıl sonra Karabağ'ın işgalden kurtarılması nedeniyle Azerbaycan'da düzenlenecek geçit törenine Türkiye 2783 askeriyle destek verecek. Bu ..
Görüntüler dünya gündemini salladı! İran gizlice harekete geçti

Görüntüler dünya gündemini salladı! İran gizlice harekete geçti
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay