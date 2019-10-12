Rasulayn'da ABD zırhlısı ele geçirildi
Barış Pınarı Harekatı kapsamında kontrol altına alınan Rasulayn ilçe merkezinde terör örgütü YPG/PKK'ya ait ABD zırhlısı ele geçirildi.12 Ekim 2019 Cumartesi 13:12
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'nda Rasulayn kent merkezine ulaşıldı.
Meskun mahal operasyonlarının başladığı Rasulayn'da terör örgütüne ait ABD zırhlı aracı ele geçirildi.
AA muhabiri Levent Kemal zırhlı aracın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
YORUM YAZ