Rasulayn kent merkezi kontrol altına alındı!
Barış Pınarı Harekatı kapsamında, TSK'nın Suriye Milli Ordusu'yla birlikte yürüttüğü operasyonlar neticesinde, Rasulayn kent merkezi teröristlerden arındırılarak kontrol altına alındı.12 Ekim 2019 Cumartesi 12:19
Bugün, Barış Pınarı Harekatı'nın 4’üncü gününe girildi. Harekat kapsamında düzenlenen operasyonlarda YPG/ PKK'lılara darbe üzerine darbe vuruldu.
Resulayn kontrol altına alındı
Rasulayn kent merkezi bugün, TSK ile koordineli yürüten Suriye Milli Ordusu tarafından ele geçirildi.
Bakanlık duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin, “Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat’ın doğusundaki Rasulayn meskun mahali kontrol altına alındı.” açıklamasında bulundu.
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