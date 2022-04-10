Rasim Ozan Kütahyalı'dan olay derbi tahmini

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için futbolseverler nefeslerini tutarken, spor yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı yine çok konuşulacak bir tahminde bulundu.

Karşılaşmayı 1-0'lık skorla Galatasaray'ın kazanacağını ileri süren Kütahyalı şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam yüzde 70 FB topa sahip olacak ama 1-0 GS kazanacak. Not edin bunu.. 2 senedir süren Kadıköy geleneği değişmeyecek. Fenerbahçe Cumhuriyeti’nin Başbakanı Ali Koç ama Cumhurbaşkanı artık Uğur Dündar oldu. Dündar da bugün FB Cumhurbaşkanı olarak ilk mağlubiyetini yaşayacak…"