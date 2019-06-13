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Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yakalama kararı!

Bir televizyon kanalındaki spor programında sarf ettiği sözlerle Boşnaklara hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında, yakalama kararı çıkarıldı.

13 Haziran 2019 Perşembe 11:13
Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yakalama kararı!

Bir televizyon kanalındaki spor programında sarf ettiği sözlerle Boşnaklara hakaret ettiği iddiasıyla "Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan yargılanan ve hakkındaki zorla getirme kararına rağmen duruşmaya katılmayan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında, bugün de duruşmaya katılmaması üzerine yakalama kararı çıkarılmasına karar verildi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 11:22
  1. Rasim Ozan Kütahyalı
  2. Yakalama kararı
  3. mahkeme
  4. son dakika

YORUM YAZ

  • HaticeHatice20 dk önce
    Sahsen bu yalnis karar adam valiye it diyor hic birsey yapilmiyor hirsizlik yapmis kanitlanmis hic bir sey yapilmiyor birileri bu ulkeye hainlik yaptigi ayyuka cikmis hic bir islem yapilmiyor bu ulkenin adalet sistemini perisan eden bu vatana ihanet edenehain diyene sorusturma acan hukukcular var hukumete sesleniyorum ben boyle bu kadar demokrasiyi bir vatandas olarak istemiyorum ben allahin kanunlarini en iyi sekilde uygulayacak hocalarla birlikte seriat kanununu istiyorum baska kurtulusumuz yok bu kadar musamaha yeter bu vatan hainleri bunu anlamiyor demokrasi yok diyenler simdiden basladilar diktatorluge ve kimse bir sey yapamiyor artik bunlara bir dur diyen olmazsa ilerde basiniz ve basimiz cok agriyacak benden soylemesi

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