Rashad Muhammed’in acı günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un Fransız futbolcusu Rashad Muhammed’in kız arkadaşı trafik kazasında hayatını kaybetti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un Fransız futbolcusu Rashad Muhammed’in kız arkadaşı trafik kazasında hayatını kaybetti.

Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu Fransız futbolcu Rashad Muhammed’in kız arkadaşı bugün Norveç’te yaşanan trafik kazasında hayatını kaybetti. Kız arkadaşının ölüm haberini Demir Grup Sivasspor maçından kısa bir süre önce alan Rashad Muhammed’e takım arkadaşları teselli ederken, Fransız oyuncu müsabakanın 63. dakikasında Opseth’in yerine dahil oldu.

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