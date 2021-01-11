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Ekonomi Rasat, dünyayı 50 bin 224 kez turladı
Ekonomi

Rasat, dünyayı 50 bin 224 kez turladı

Türkiye’de tasarlanıp üretilen gözlem uydusu RASAT, dünyanın çevresini 50 bin 224 kez turlarken, 19 bin 138 çerçeve ve 17 milyon 224 bin 200 kilometrekare görüntü çekti.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 16:14:00 -
Rasat, dünyayı 50 bin 224 kez turladı

Uydu, 17 Ağustos 2011’de Rusya’dan fırlatıldı. RASAT, tasarım ömrü 3 yıl olmasına rağmen görevine başarıyla devam ediyor. Güneşe eş zamanlı dairesel yörüngede, 700 kilometre irtifada bulunuyor. 7.5 metre siyah-beyaz, 15 metre çok bantlı uzamsal çözünürlükte süpürçek (pushbroom) kamerayla çalışma yürütüyor. Yeniden ziyaret zamanı ortalama 4 gün olan RASAT, 3 eksende kontrol edilebiliyor. Her bir çerçeve görüntüsünün boyutları 30x30 kilometre olan uydudan 960 kilometre uzunluğuna kadar şerit görüntü alınabiliyor. RASAT, TÜBİTAK UZAY’ın BİLSAT’ın ardından ikinci uzaktan algılama uydusu konumunda.

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