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Dünya Raporlarda ortaya çıktı! ABD çekilirse kimse uçak uçuramayacak
Dünya

Raporlarda ortaya çıktı! ABD çekilirse kimse uçak uçuramayacak

Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çekilmesi halinde Kabil hükümetinin bölgede uçak uçuramayacağı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 14:24:00 - 2021-02-21 18:04:33
Raporlarda ortaya çıktı! ABD çekilirse kimse uçak uçuramayacak

ABD Kongresi'ne sunulan askeri raporlara göre, ABD ordusu Afganistan'dan çekildiğinde Kabil hükümeti güçleri hava saldırılarına devam edemeyecek.

ABD'nin Afganistan'daki askeri misyonu olan "Operation Freedom's Sentinel"in (Özgürlüğün Nöbetçisi Operasyonu) Genel Müfettişi tarafından hazırlanan ve Kongre'ye sunulan raporda dikkat çekici ifadeler yer aldı.

"Hava saldırısı düzenleyemeyecekler"

Rapora göre NATO kapsamında Kabil hükümeti güçlerine askeri havacılık eğitimi veren personelin yüzde 94'ü son 9 ayda ülkeyi terk etti. Bu durum Kabil hükümetinin hava harekatı icra kabiliyetini ciddi oranda etkiledi.

Kongre'ye sunulan raporda Kabil hükümetinin, 1 Mayıs'ta ABD ülkeyi terk ettiği takdirde askeri hava araç gereçlerini elde tutmaya devam edeceği vurgulansa da, hükümetin bu konuda ABD'ye tamamen bağımlı olduğunun altı çizildi. Raporda, hükümetin tamamen ABD'li sözleşmeli askeri personele bağımlı olduğu ifade edilirken, ABD çekildikten birkaç ay sonra hükümet güçlerinin hava saldırısı düzenleyemeyecek hale geleceği belirtildi.

ABD çekildikten sonra Kabil hükümetinin bu konuda tamamen yabancı paralı güçlere bağımlı hale geleceğinin altı çizildi. Libya başta olmak üzere birçok bölgede bazı askeri güçler, paralı askeri pilotlar kullanarak hava saldırısı icra ediyor.

Doha Anlaşması ve ABD'nin çekilme süreci

ABD ile Taliban arasında 29 Şubat 2020 tarihinde imzalanan anlaşma kapsamında, ABD ülkedeki askerlerini çekmeye başladı.

2020 Haziran ayı ortasında ABD, Afganistan'daki askerlerinin sayısını 8 bin 600 civarına düşürdü.

Temmuz ortasında ise ABD, anlaşma kapsamında Hilmend, Uruzgan, Paktika ve Lağman vilayetlerinde bulunan toplam 5 büyük askeri üssü kapatmıştı.

15 Ocak tarihinde ABD Afganistan'daki asker sayısını 2 bin 500'e düşürdü.

Anlaşma imzalandığı dönemde ABD'nin ülkede yaklaşık 13 bin askeri bulunuyordu.

Anlaşmadaki hükümler

ABD ile Taliban arasında imzalanan anlaşmada, ABD ülkeden 14 ay içerisinde çekileceğini taahhüt etmişti.

Bu kapsamda ABD'nin 2021 yılı Mayıs ayına kadar ülkeden çekilmesi gerekiyor.

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Yorumlar

Cumali Mol

Savaşa devam.  
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5543

abd nato işgalcidir tüm dünyadan çekilmeleri lazım terörü kuranlar kendileri zaten daha neyin mücadelesini veriyorlar sahtekarlık yalanlarla
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