Rapçilere operasyon! Evlerinden neler çıkmadı ki...
RAP müziği yapan Doğan Tarda, Samet Işık ve Şahan Terzioğlu'nun evlerinde haklarında yürütülen soruşturma kapsamında arama yapıldı. Rapçilerin evlerinden çıkanlar şoke etti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, rap müzik yapan Heijan lakaplı Doğan Tarda, BIG olarak bilinen Samet Işık ile CAC lakaplı Şahan Terzioğlu hakkında soruşturma başlattı.
Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonlarda, uzun namlulu silahlar ele geçirildi.
3 isim, ‘suç ve suçluyu övme’ gerekçesiyle gözaltına alındı.
Rapçilerin şüpheli görülen kliplerinden kareler: