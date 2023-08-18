  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'den İHA almaları gündemdeydi! Kendi İHA'larını yapma kararı aldılar

Kazakistanlı vatandaşlara müjde: İlk nükleer enerji santralini orada resmen inşa edecek! Tarihi bilgileri yetkili isim verdi!

LGBT'li yazar 'sünneti yasaklayın' dedi! 22 çocuğun cinsiyetini ameliyatla değiştirmişlerdi!

Yetkili isim Türkiye'ye tarihi müjdeyi verdi: Orada ilk petrol sondajı vurulacak

Küstah çağrı, komşuda gündem olan önemli haber: 'Mavi Vatan' korkusu: Eğer bu olmazsa Türkler galip gelecek!

Yılmaz Özdil'den bomba çıkış: CHP'nin kiralık gazetecileri!

TOGG teslimatları sürüyor! Bakan altını çizerek duyurdu: TOGG sayısı o tarihte 28 bin olacak! Potansiyel var

Altını olan olmayana haber etsin! İslam Memiş duyurdu: Gram altın o tarihte 2500 lira olacak

Yuh artık! HDP'li vekil, Yasin Börü'yü şehit eden o kişi hakkında af istedi!

Maliyet aynı maliyet! İşte Ak Parti ile CHP’nin ekmek tarifesi!
Gündem Rapçilere operasyon! Evlerinden neler çıkmadı ki...
Gündem

Rapçilere operasyon! Evlerinden neler çıkmadı ki...

Yeniakit Publisher
2023-08-18 23:34:00 - 2023-08-18 23:36:30
Rapçilere operasyon! Evlerinden neler çıkmadı ki...

RAP müziği yapan Doğan Tarda, Samet Işık ve Şahan Terzioğlu'nun evlerinde haklarında yürütülen soruşturma kapsamında arama yapıldı. Rapçilerin evlerinden çıkanlar şoke etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, rap müzik yapan Heijan lakaplı Doğan Tarda, BIG olarak bilinen Samet Işık ile CAC lakaplı Şahan Terzioğlu hakkında soruşturma başlattı.

Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonlarda, uzun namlulu silahlar ele geçirildi.

3 isim, ‘suç ve suçluyu övme’ gerekçesiyle gözaltına alındı.

Rapçilerin şüpheli görülen kliplerinden kareler:


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hakkari'de PKK operasyonu: 23 gözaltı
Hakkari'de PKK operasyonu: 23 gözaltı

Yaşam

Hakkari'de PKK operasyonu: 23 gözaltı

Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

Yerel

Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

Erdoğan'ın sesini taklit ederek dolandırıcılık yapanlara MİT operasyonu
Erdoğan'ın sesini taklit ederek dolandırıcılık yapanlara MİT operasyonu

Gündem

Erdoğan'ın sesini taklit ederek dolandırıcılık yapanlara MİT operasyonu

İzmir'de FETÖ operasyonu: 20 şüpheli yakalandı
İzmir'de FETÖ operasyonu: 20 şüpheli yakalandı

Yaşam

İzmir'de FETÖ operasyonu: 20 şüpheli yakalandı

Böyle bir operasyon yok: Uyuşturucu tacirleri neye uğradığını şaşırdı
Böyle bir operasyon yok: Uyuşturucu tacirleri neye uğradığını şaşırdı

Gündem

Böyle bir operasyon yok: Uyuşturucu tacirleri neye uğradığını şaşırdı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23