Ranttan yine CHP çıktı! İşte imar dosyasının detayları

İlçe genelinde çok sayıdaki imar dosyasında mevzuata aykırılık olduğu, park ve yaya yollarının, konut ve ticaret alanlarına imara aykırı yollarla aktarıldığı belirlendi. Yapılan hukuksuzlukların belirlenmesinin ardından Mülkiye Teftiş Kurulu İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturması izni istedi ve izin alındı. Milyonluk rant dosyalarının altından ise eski Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, meclis üyeleri, imar komisyonu başkanı ve üyelerinin imzası çıktı.

Raporda imar değişiklikleri sıralandı

Hazırlanan raporun detaylarında, Yakacık Mahallesindeki bir alanda imar planı değişikliği ile yaklaşık 592 metrekarelik yolun kapatılarak konut alanına alındığı raporlandı. 4 bin 988 metrekare ilave inşaat alanı getirildiği, yapılan plan değişikliğinin Mülga Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 3/6, 27 ve 29. maddelerine aykırı olduğu belirlendi. Yapılan imar artışı ile birlikte ortalama 100 metrekarelik dairelerden 50 bağımsız bölüm oluştuğu ve bu alanlarda ortalama 4 kişiden 200 ek nüfus getirilerek yoğunluk artışı yapıldığı belirtildi. Getirilen nüfusun ihtiyacı olan ek donatı alanı getirilmediği, söz konusu plan değişikliğinde kamu yararı da gözetilmediği anlaşıldı. Toplam bin 102 metrekarelik ek konut alanının ortaya çıktığı, sosyal kültür tesis alanının 284 metrekare, otopark alanının 346 metrekare azaldığı belirtildi.